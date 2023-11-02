Yapay Zeka Kanser Hastaları İçin Umut Işığı Olacak

Yapay zeka hayatımızın her alanına iyiden iyiye yerleşti. Bu teknolojiyi daha çok saldırgan tutumlarından tanıyoruz. Ancak bu sefer kanser hastaları için umut ışığı oldu. Yeni bir çalışma, yapay zekanın bazı nadir kanser türlerinin saldırganlığını değerlendirmede biyopsilerden neredeyse iki kat daha doğru olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılara göre bu, binlerce hastanın hayatını kurtarabilir. İşte detaylar..

Yapay zeka çalışmaları kanser hastaları için umut ışığı olacak!

Royal Marsden NHS Foundation Trust ve Kanser Araştırma Enstitüsü'nden (ICR) bir araştırma ekibi, kanser hastalarına umut olacak bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, karnın arka kısmında gelişen bir tür yumuşak doku sarkomuna odaklandı.

Peki sarkom nedir? Sarkom, kemiklerde veya yumuşak dokuda başlayan geniş bir kanser grubunun genel isimlendirmesidir. Yumuşak doku sarkomu, vücudun diğer kısımlarını bağlayan ve çevreleyen dokularda şekillenir. Peki bu dokular nelerdir? Bu dokular kas, yağ, kan damarları, sinirler, tendonlar ve eklemlerden oluşur.

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Araştırmanın ilk yazarı Dr. Amani Arthur, "Şu anda sonuçları kötü olan retroperitoneal sarkomlu hastaların teşhis ve tedavisinin iyileştirilmesine acil bir ihtiyaç var. Hastalık çok nadir. Dolayısıyla onkologlar kariyerleri boyunca yalnızca bir veya iki vaka görebilir. Bu da teşhisin yavaş olabileceği anlamına geliyor. Bu tip sarkomun tedavisi de oldukça zordur. Çünkü büyük boyutlara ulaşabilir. Tümörün karın bölgesindeki konumu nedeniyle karmaşık bir ameliyat gerektirebilir." dedi.

Araştırmacılar, bir yapay zeka algoritması geliştirmek için kollarını sıvadı. Bu modeli eğitmek için araştırmacılar, en yaygın iki sarkom türünden muzdarip 170 hastanın BT taramalarını kullandı. Daha sonra algoritmayı Avrupa ve ABD genelinde 89 hastadan oluşan bir grup üzerinde test etti.

Algoritma, büyük bir başarıya imza attı. Yapay zeka algoritması, tümörlerin agresifliğini %82 oranında doğru bir şekilde değerlendirirken vakaların yalnızca %44'ünde biyopsiler doğruydu. Ayrıca yapay zeka modeli, test edilen sarkomların %84'ünün tipini de tahmin etmeyi başardı.

Araştırmacılar, yapay zeka çalışmalarının yalnızca tanıyı iyileştirmek ve hızlandırmakla kalmayacağına inanıyor. Bununla birlikte doktorların hastalığı ve sonuçlarını yönetmelerine de yardımcı olacağını düşünüyor. Örneğin bu algoritma, güçlendirilmiş tedaviye ihtiyaç duyan yüksek riskli hastaları ile düşük riskli hastaları ayırt edebilir. Bu sayede hastane ziyaretlerini azaltabilir.