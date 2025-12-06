Haberler

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Güncelleme:
Norveç'te şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneden asit engelleyici ilaçla gönderilen 49 yaşındaki bir hasta ağrılarının geçmemesi üzerine durumu yapay zeka Grok'a danıştı. Grok'un tavsiyesi üzerine hastaneye giden adamın apandisitinin yırtılmak üzere olduğu anlaşıldı. Apar topar ameliyata alınan adam, ölümden döndü.

Norveç'te yaşayan 49 yaşındaki bir hasta, dayanılmaz karın ağrısı nedeniyle hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar, yapılan ilk kontrollerin ardından hastaya asit engelleyici ilaç yazarak evine gönderdi ve durumunun ciddi olmadığına hükmetti.

GROK'TAN UYARI

Ancak ağrıları dinmeyen ve endişelenen hasta, yapay zeka sohbet robotu Grok'a durumunu ve semptomlarını detaylı bir şekilde anlattı. Grok'un cevabı ise doktorlarınkinden tamamen farklı ve hayat kurtarıcı oldu.

Yapay zeka, hastanın semptomlarının ciddiyetine dikkat çekerek, bu durumun ülser delinmesi veya atipik apandisit olabileceğini belirtirken; hastaya derhal hastaneye geri dönmesini ve bilgisayarlı tomografi (BT) çektirmesinitavsiye etti.

APANDİSİTİNİN YIRTILMAK ÜZERE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Grok'un uyarısıyla hastaneye dönen 49 yaşındaki kişi, doktorlara Grok'tan aldığı mesajı göstererek, "Sanırım bende bundan var, bilgisayarlı tomografiye girmek istiyorum" dedi.

Yapılan BT taramasında, hastanın apandisitinin neredeyse yırtılmak üzere olduğu ve acil cerrahi müdahale gerektiği tespit edildi. Hemen ameliyata alınan hasta, 6 saat süren başarılı bir operasyonla apandisitinin alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

"HAYATTAYIM ÇÜNKÜ YAPAY ZEKA FARK ETTİ"

Ölümün eşiğinden dönen hasta, yaşadığı şaşkınlığı ve minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: "Hayattayım ve iyileştim çünkü doktorların gözünden kaçan durumu bir yapay zeka fark etti."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Sağlık
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

20 yil sonra doktor olacağını sanmıyorum, ameliyatlar bile robotlar tarafindan yapilacak ve daha olumlu olacak az kaldı ki bunun için çalışmaların çok olumlu gittiğini biliyorum

Haber YorumlarıRIZGAR:

Yaw hee hee

Haber YorumlarıHakan B.:

Yapay zeka çağımızın "matbaa"sıdır. Kullanmaya utanırsak geri kalırız. Bir doktor muayene için YZ'dan destek alabilmeli. Mahalle baskısı oluşturulmamalı.

Haber YorumlarıNevzat Aksoy:

Ağrısı olan ve takipte geçmeyen hasta zaten taburcu edilemez. Bunu yapay zekaya değil ilkokul öğrencisine bile sorsan söyler. Ustelik oradaki hekimler bir zahmet hastanın sağ alt kadranına elle basıp muayene etmiş olsalar ve ultrason çektirmiş olsalardı tanıyı kolayca koyabilirlerdi.

Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

Grok a hiç bulaşmayın 1300TL ye plus aboneyim, deneme için almıştım gemini veya Claude çok daha gelişmiş hemde çok çok daha

