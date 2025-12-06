Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Norveç'te yaşayan 49 yaşındaki bir hasta, dayanılmaz karın ağrısı nedeniyle hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar, yapılan ilk kontrollerin ardından hastaya asit engelleyici ilaç yazarak evine gönderdi ve durumunun ciddi olmadığına hükmetti.

GROK'TAN UYARI

Ancak ağrıları dinmeyen ve endişelenen hasta, yapay zeka sohbet robotu Grok'a durumunu ve semptomlarını detaylı bir şekilde anlattı. Grok'un cevabı ise doktorlarınkinden tamamen farklı ve hayat kurtarıcı oldu.

Yapay zeka, hastanın semptomlarının ciddiyetine dikkat çekerek, bu durumun ülser delinmesi veya atipik apandisit olabileceğini belirtirken; hastaya derhal hastaneye geri dönmesini ve bilgisayarlı tomografi (BT) çektirmesinitavsiye etti.

APANDİSİTİNİN YIRTILMAK ÜZERE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Grok'un uyarısıyla hastaneye dönen 49 yaşındaki kişi, doktorlara Grok'tan aldığı mesajı göstererek, "Sanırım bende bundan var, bilgisayarlı tomografiye girmek istiyorum" dedi.

Yapılan BT taramasında, hastanın apandisitinin neredeyse yırtılmak üzere olduğu ve acil cerrahi müdahale gerektiği tespit edildi. Hemen ameliyata alınan hasta, 6 saat süren başarılı bir operasyonla apandisitinin alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

"HAYATTAYIM ÇÜNKÜ YAPAY ZEKA FARK ETTİ"

Ölümün eşiğinden dönen hasta, yaşadığı şaşkınlığı ve minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: "Hayattayım ve iyileştim çünkü doktorların gözünden kaçan durumu bir yapay zeka fark etti."