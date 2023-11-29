Yanlış kan verilip ölümüne neden olunan kadının torunu: "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kırılan bacağından ameliyat olduktan sonra yanlış kan verildiği için hayatını kaybeden Emine Ekinci'nin torunu Buket Çavdar, yanlış kan veren personelin halen görevde olduğunu söyleyerek, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Olay, geçtiğimiz Ağustos ayında Nevşehir Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, kırık bacağından ameliyat olan Emine Ekinci (75), bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra ortopedi servisine alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale serviste yapıldı. Emine Ekinci daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

Vefat eden Emine Ekinci'nin torunu Buket Çavdar, yanlış kan veren personelin halen başka bir şehirde görevine devam ettiğini, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. İHA'ya konuşan Çavdar, "Anneannem ayağı kırıldığı için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat olması için ortopedi servisine yatışı yapıldı. Ameliyat sonrasında tansiyon rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir hafta yoğun bakımda tedavisi devam etti. Daha sonra normal servise çıkartılarak bir gün sonra taburcu olabilir denildi. Serviste yattığı sırada Anneannemin tedavisinde bulunmayan kan ürünü yanlışlıkla anneanneme veriliyor. Kan verildiği sırada anneannemin kalbi duruyor. Doktorların müdahalesi sonrasında kalbi tekrar çalıştırılarak yoğun bakıma alındı ve Kayseri Şehir Hastanesine sevki sağlındı. Anneannem yoğun bakımda uzun bir süre yaşam mücadelesi verdi. Ama bu mücadeleyi kaybetti. Bu yanlışlığı yapan personelin halen başka bir şehirde görevinde olduğunu öğrendik. Bu yanlışlığı yapan personelin görevinden alınmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Arkamızda durulmasını ve başka canların yanmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Anında müdahale edilerek hasta yoğun bakıma alındı"

Konu ile ilgili açıklama yapan Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Eyvaz, "Hastanemizde yatmakta olan bir hastanın, kan transfüzyonu sırasında gelişen reaksiyon sonucunda kalbi durdu. Anında müdahale edilerek hasta yoğun bakıma alındı. Buradaki tedavisinin ardından hasta 3. basamak yoğun bakım ünitesi olan Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanın şu an hayati tehlikesi devam ediyor" demişti.

Dönemin Nevşehir İl Sağlık Müdürü de açıklama yapmıştı

Dönemin Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay da olayın olduğu tarihte yazılı bir basın açıklaması yaparak iddiaları doğrulamıştı. Ünlübay yazılı açıklamasında "12.08.2023 tarihinde Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde yatmakta olan Emine Ekinci isimli hastaya yapılan kan transfüzyonu sırasında hasta fenalaşmış ve kardiyak arrest gelişmiştir. Hastaya Ortopedi Servisinde ilk müdahale yapılmış olup 3. seviye erişkin yoğun bakım servisinde takibe alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde hastaya takılan kana karşı reaksiyon geliştiği anlaşılmıştır. Hasta ileri düzey takip ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine ivedilikle transfer edilmiştir. Hastanın tedavisi yoğun bakım şartlarında devam etmektedir. Konu ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olaydan sonra Nevşehir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yunus Emre Çakır ise, sosyal medya hesabından, "Nevşehir Devlet Hastanesinde yatmakta olan bir hastaya başka bir hastanın kan ürünü verilmesi üzerine hastada reaksiyon gelişmiş, hasta entübe edilerek Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştır" açıklaması yapmıştı.

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