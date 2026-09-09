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Yalova'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Yalova'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
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Yalova'da Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla "Bedenini dinle harekete geç" temasıyla yürüyüş düzenlendi.

Yalova'da Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla "Bedenini dinle harekete geç" temasıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinlik, Çiftlikköy sahilinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Altınova Kaymakamı Göksu Bayram, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'nın yanı sıra kamu personeli ve sağlık çalışanları katıldı.

Katılımcılar, Çiftlikköy sahil güzergahı boyunca yürüyerek düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın önemine dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgi verildi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, toplumda sağlıklı yaşam konusunda farkındalığın artırılması ve vatandaşların günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermelerinin teşvik edilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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