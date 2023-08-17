West Sendromlu 11 aylık Ali İmran bebeğe 'online' ağır engelli raporu

O hastaneye gidemedi, ayrı branşlardan kurul doktorları online olarak Ali İmran bebeğe bağlandı

West Sendromu tanısıyla yatakta makineye bağlı yaşayan 11 aylık Ali İmran bebek, engelli raporunu online bağlantıyla aldı

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan:

"Bu gibi durumlarda hastanın ayağına gitmek çok büyük bir hizmet oluyor"

Anne Nurhan Yıldırım: "Hastane köşelerinde olmak beni ve ailemi perişan ederdi. Bu yöntemden dolayı herkese çok teşekkür ederiz."

ANTALYA Antalya'da 2 aylıkken West Sendromu tanısı konulan yatağında makineye bağlı yaşayan 11 aylık Ali İmran bebek, ağır engelli raporunu Sağlık Kurulunun online bağlantısıyla aldı. Verilen hizmetten dolayı memnun oldukları dile getiren anne Nurhan Yıldırım, "Bu yol olmasaydı ben çocuğumu sürekli hastaneye götürmek zorunda kalacaktım. Hastaneye gitmek ayrı bir zorluk ve hastane köşelerinde olmak beni ve ailemi perişan ederdi. Bu yöntemden dolayı herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Sağlık Bakanlığının başlattığı Online Sağlık Kurulu Raporu ile beraber hastanelere başvuramayacak kadar hasta yada yatalak olan hastalara online olarak evlerine bağlanarak engelli raporu veriliyor. Başvuran kişi evinde yaşıyorsa evde sağlık hizmetleri devreye girerek hastayı ziyaret ediyor ve ön bilgi alıyor. Verilen bilgilere göre branş doktorların online tedavisiyle puan belirleyip kişinin kısmı veya tam muhtaç olduğuna karar veriliyor. Ardından ise evdeki hasta ile heyet raporu veren hastaneyle canlı bağlantı kurulup heyet raporu alınması sağlanıyor.

Ağır engelli raporunu aldı

Bakanlığın başlattığı uygulamayı ilk olarak hayata geçiren hastanelerden Kepez Devlet Hastanesi'nde, Nurhan - Mahmut Yıldırım'ın henüz 2 ayken West Sendromu tanısı konulan ve yatağında makineye bağlı yaşayan 11 aylık Ali İmran bebek, negelli raporu alabilmek için kurula online olarak katıldı. Evde Sağlık hizmetleri çerçevesinde ailenin yanına giden bir hekim, canlı yayınla bebeğin son durumunu kurulla paylaştı. Kurulda yer alan branş doktorlarıysa bebeğin görüntüsü, kullandığı ilaçlar, son durumu ve yaşam şartlarını dikkate alarak ağır engelli heyet raporunu verdi.

"Çok güzel geri dönüşler alıyoruz"

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu hizmeti ilk uygulayan hastanelerden birisi olduklarına dikkat çekerek, "Evde Sağlık hekimi arkadaşımız hasta başına gidiyor, hastanemizde bulunan Sağlık Kurulu hekimleri de bilgisayar başında online bağlantı kurarak raporunu çıkartıyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir çalışma, bunu da ilk uygulayan hastanelerden birisiyiz. Vatandaşa ve hastalarımıza çok büyük bir fayda sağlıyor. Yatağa muhtaç hastaya bakmak hasta ve yakınları için çok büyük bir problem. Kronik bir süreç ve bu gibi durumlarda hastanın ayağına gitmek çok büyük bir hizmet oluyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bugün de yatağa muhtaç 11 aylık bir bebeğimize hizmet verdik" dedi.

"Hastanın tanısı, o anki durumu ve yaşadığı şartlar dikkate alınıyor"

Sağlık kurulu muayenelerine gelemeyecek hastalara bakanlığın kurduğu sistem üzerinden canlı bağlandıklarını aktaran Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ersel Sönmez de, online görüşme öncesinde, hastanın tıbbi durumu, kullandığı ilaçları ve anlık durumunu ortaya koyan bir rapor hazırladığını, ardından kurul raporu için online olarak bağlanılarak hastanın durumunun kontrol edildiğini belirtti. Canlı bağlantıda hasta hakkında bilgiler alındığını ifade eden Sönmez, "Hastanın tanısı, o anki durumu ve yaşadığı şartlar dikkate alınarak karar veriliyor" diye konuştu.

"Hastane köşelerinde olmak beni ve ailemi perişan ederdi"

Anne Nurhan Yıldırım ise verilen hizmetten dolayı memnun olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bir sürü ilaç kullanıyoruz. Çocuğum 2 aylıktan sonra yatağa muhtaç hale geldi. 1 hafta önce hastaneden çıktık. Bende böyle bir yol olduğunu öğrenince faydalanmak istedim. Bu yol olmasaydı ben çocuğumu sürekli hastaneye götürmek zorunda kalacaktım. Hastaneye gitmek ayrı bir zorluk ve hastane köşelerinde olmak beni ve ailemi perişan ederdi. Çünkü eşim sürekli izin almak zorundaydı buda bizi etkiliyordu. Bu yöntemden dolayı herkese çok teşekkür ederiz."

Ailenin yanında on durumu kurulla canlı olarak paylaşan Dr. Metin Yücebaşar de "Aile hastanemize heyet raporu almak için başvurmuş, bizde bunun için buraya geldik. Online heyete bağlanarak çocuğumuzu heyete sunduk. Heyet online görüşmeden sonra belli bir kanaatleri oluştu. Çocuk, yaşlı yatalak, felçli engelli gibi bakanlık mevzuatı içine giren hastalar başvurduğu zaman hastaların hastaneye gelmesine gerek kalmadan bizler buraya gelerek yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.