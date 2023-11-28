Veterinerden şap hastalığı açıklaması

Aksaray'da veterinerlik yapan Cumali Asal, Yeşilova'da görülen şap hastalığıyla ilgili açıklama yaptı. Şap hastalığının nadir görülen ve korkulacak bir hastalık olmadığını belirten Asal, Türkiye'de ekonomik şartlardan dolayı hastalığın vitamin, mineral, ağrı kesici antibiyotik gruplarıyla tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da veterinerlik yapan Cumali Asal, Yeşilova'da görülen şap hastalığıyla ilgili "Yurt dışında bu hastalık belirti gösterir göstermez hayvanlar kesime gönderilmektedir ancak Türkiye'de ekonomik şartlardan dolayı vitamin, mineral, ağrı kesici antibiyotik gruplarıyla tedavi edilmeye çalışılmaktadır" dedi.

Veteriner Cumali Asal, Aksaray Yeşilova'da görülen şap hastalığına ilişkin açıklama yaptı.

"ŞAP HASTALIĞI NADİR GÖRÜLÜR VE KORKULACAK BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Şap hastalığının dünyaca bilinen bir hastalık olduğunu söyleyen Cumali Asal, "Kontrol altına alınılabilecek bir hastalıktır. Bu da koruma metotlarıyla sağlanmaktadır. Şap hastalığı viral bulaşıcı ve zoonoz gruba girebilen, bazen insanlarda çok hafif belirtilerle bile olsa ağızda yaralarla şekillenebilen bir hastalıktır. Ancak nadir görülür ve korkulacak bir şey değildir. Genellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gruplarında daha çok görülür" dedi.

"TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Şap hastalığının belirtilerine değinen Cumali Asal şunları söyledi:

"Ağızda yara, yüksek ateş, özellikle ayaklarda tırnaklarda çürüme, hayvanların meme ve meme başlarında sulu ödem oluşmaktadır. Viral bir hastalık olmasından dolayı net bir tedavisi olmamakla beraber yurt dışında bu hastalık belirti gösterir göstermez hayvanlar kesime gönderilmektedir, kesime uygun görülmektedir. Ancak Türkiye'de ekonomik şartlardan dolayı vitamin, mineral, ağrı kesici antibiyotik gruplarıyla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Hastalığın seyri ortalama 15 ile 21 gün içerisinde hayvanlarda belirtilere sebebiyet verir. Akciğer enfeksiyonu ile belirti verirse hayvanların ölümüne kadar sebebiyet vermektedir ve daha da ağır belirti gösteren hayvanlarımızda bazı kronik meme ve tırnak enfeksiyonlarını beraberinde getirmektedir.

"GENELLİKLE OKSİJENSİZ ORTAMDA DAYANIKSIZ BİR VİRÜS TÜRÜDÜR"

Genellikle bu tür hayvanlar kesime sevk ediliyor. Belli bir sıcaklığın üzerinde viral şap virüs ölüyor. Yaşama alanı nadirdir, kesime sevk edip daha sonra kavurma pişirme tarzında tüketildiği zaman halkımızın korkacağı bir durum kalmıyor. Genellikle oksijensiz ortamda çok dayanıksız bir virüs türüdür. Şap insana nasıl bulaşır derseniz biz veteriner ve hayvancılık ile uğraşanlarda ağız salyası, kanla irtibat halinde olduğu zaman ağızda belli belirsiz ufak yaralar belirir. Çok korkulacak, insan sağlığını korkutacak bir şey değildir. Şap hastalığının 7 tip hastalığı vardır. Şap 1, şap 2 yoğun görülmektedir. Geçenlerde Yeşilova beldesinde görülmüş ve hemen karantina altına alınarak kontrol altına alınmıştır."