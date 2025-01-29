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Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmaları açıklamaya devam ediyor. Son olarak yağ oranlarını pakete yazılanların aksine düşük tutan peynir markalarının isimleri tek tek ifşa edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini 29 Ocak tarihi itibarıyla güncelleyerek yeni ürünler ekledi. Eklenen yeni ürünler arasında 5 peynir markasının olması dikkat çekti. Bu peynir markalarında paketlerin üzerine yazılanın aksine yağ oranlarının düşük olduğu ortaya çıktı.

İşte listede yer alan o peynir markaları;

  • Kılınç marka 1 kiloluk tam yağlı taze kaşar peynir
  • Paysüt marka taze beyaz peynir
  • Yeşilçay marka az yağlı taze beyaz peynir
  • Sütlüce marka tam yağlı beyaz peynir
  • Ufukbey marka taze kaşar peynir
  • Sütlüce marka tam yağlı kaşar peynir

ÜÇ TEREYAĞI MARKASI DA LİSTEDE

Peynirlerin yanında bir başka süt ürünü olan tereyağlarında da hile tespit edildi. "Onur Güntay", "Çamoluk" ve "Karadeniz Akbir" markalı tereyağlarında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ çıktı.

ZEYTİNYAĞI DEĞİL TOHUM YAĞI

Listenin müdavimlerinden zeytinyağında yine hile tespit edildi. 3 markaya ait zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı öğrenildi. Söz konusu markalar ise şöyle:

  • Egenatura
  • Gönül Zeytin ve Zeytinyağları
  • Lux Ayvalık

Ayrıca Manisa Sarıgöl'de bulunan "Bideci Tugay" adlı işletmenin pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıvatandaş:

yapılacak tek şey var. mal varlıklarına el koyup. mühebbet hapis verin. bakalım yapan çıkar mı.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Tarım ve Orman Bakanlığını tebrike diyorum. Denetim yapıp sahtekarlara göz açtırmıyor. Turizm Bakanlığı sınıfta kaldı. Sağlık Bakanlığından da denetim haberleri bekliyoruz.

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Haber Yorumlarıemre can:

iiyide bu millet hükümete inanmıyoki hangi firmayı ifşalasalar firmaların işleri artıyo örnek köfteci yusuf

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bu dünyada 3 veya 5 kuruş fazla kazanmak için hile yapan fırsatçılar, o haksız kazançlar para ya da sağlık sorunu olarak mutlaka çıkacaktır. Ne yetimlerin ne öksüzlerin hakları yeniyordur. Allah' tan korkmaz Kul' dan utanmazlar.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Halkın sağlı ile oynayan vicdansızlar

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