Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmaları açıklamaya devam ediyor. Son olarak yağ oranlarını pakete yazılanların aksine düşük tutan peynir markalarının isimleri tek tek ifşa edildi.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini 29 Ocak tarihi itibarıyla güncelleyerek yeni ürünler ekledi. Eklenen yeni ürünler arasında 5 peynir markasının olması dikkat çekti. Bu peynir markalarında paketlerin üzerine yazılanın aksine yağ oranlarının düşük olduğu ortaya çıktı.
İşte listede yer alan o peynir markaları;
- Kılınç marka 1 kiloluk tam yağlı taze kaşar peynir
- Paysüt marka taze beyaz peynir
- Yeşilçay marka az yağlı taze beyaz peynir
- Sütlüce marka tam yağlı beyaz peynir
- Ufukbey marka taze kaşar peynir
- Sütlüce marka tam yağlı kaşar peynir
ÜÇ TEREYAĞI MARKASI DA LİSTEDE
Peynirlerin yanında bir başka süt ürünü olan tereyağlarında da hile tespit edildi. "Onur Güntay", "Çamoluk" ve "Karadeniz Akbir" markalı tereyağlarında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ çıktı.
ZEYTİNYAĞI DEĞİL TOHUM YAĞI
Listenin müdavimlerinden zeytinyağında yine hile tespit edildi. 3 markaya ait zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı öğrenildi. Söz konusu markalar ise şöyle:
- Egenatura
- Gönül Zeytin ve Zeytinyağları
- Lux Ayvalık
Ayrıca Manisa Sarıgöl'de bulunan "Bideci Tugay" adlı işletmenin pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;