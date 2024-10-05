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Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinin illere göre dağılımını ele aldık. Listeye bakıldığında vatandaşa hileli ürünler yediren işletmelerin önemli bir kısmının Antalya, Sakarya ve Adana'da bulunması dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.

LAHMACUNA AT ETİ, TAS KEBABA DOMUZ ETİ

Listede pul bibere boya kullanılmasından, lahmacuna at eti ve tas kebaba domuz eti karıştırılmasına kadar halkın sağlığını tehdit eden tüm firmalar teşhir ediliyor. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Bu kapsamda şimdiye kadar kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 66 farklı ürün tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.

İŞTE YASAKLI ÜRÜNLERİN İL VE İLÇELERİNE GÖRE DAĞILIMI;

İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİTİ:

  • Kocaeli: Derince, İzmit
  • İstanbul: Esenyurt
  • Bursa: Yıldırım

HANGİ GIDALARDA KULLANILIYOR?

Karışık bitkisel macun, power honey mixed herbal paste (230 gr.), ginsengli kahve aromalı gazlı içecek-150 ml, bitter chocalate, ballı bitkisel karışımlı macun, ginsengli bitkisel macun, hidrolize kollajen içeren sıvı takviye edici gıda, çakşır+ginseng coffee (man performance), ginsengli bonbon şeker (5,4 gr.), energy drink.

GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA TESPİTİ:

  • Gaziantep: İslahiye, Şehitkamil
  • İstanbul: Avcılar
  • Aydın: Köşk, Didim
  • Kilis: Musabeyli
  • İzmir: Konak, Kemalpaşa
  • Kahramanmaraş: Dulkadiroğlu, Onikişubat
  • Ankara: Yenimahalle
  • Sakarya : Erenler

GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA KULLANILAN GIDALAR

Ezme baharatı, tatlı biber, tatlı biber toz öğütülmüş, bitkisel karışım yağı (5 litre), acı kırmızı pul biber, natürel sızma zeytinyağı-5 lt, sumak, yemeklik karışım yağı, kırmızı pul biber, pul kırmızı biber, tatlı biber öğütülmüş, sumak.

GIDA BOYASI EDİLEN GIDALAR

  • Pul Biber.

DOMUZ ETİ;

DOMUZ ETİ KULLANILAN GIDALAR

  • Tas Kebabı.

NATAMİSİN TESPİTİ;

  • Konya: Akşehir
  • Balıkesir: Altıeylül
  • Manisa: Soma
  • Tokat: Turhal
  • Mersin: Mut

NATAMİSİN TESPİT EDİLEN GIDALAR

Tam yağlı pizzalık böreklik kaşar peyniri (1.000 gr.), tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı kaymaklı yoğurt, yarım yağlı kahvaltılık tost peyniri, yarım yağlı taze çeşnili eritme peyniri (ayçekirdeği çörekotu çeşnili).

İLAÇ ETKEN MADDE TESPİTİ;

  • İstanbul: Çatalca, Kartal, Ataşehir
  • İzmir: Gaziemir
  • Sakarya: Erenler

İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN GIDALAR:

Karışık bitkisel macun, power honey mixed herbal paste (230 gr.), ginsengli kahve aromalı gazlı içecek-150 ml, bitter chocalate, ballı bitkisel karışımlı macun, ginsengli bitkisel macun, hidrolize kollajen içeren sıvı takviye edici gıda, çakşır+ginseng coffee (man performance), ginsengli bonbon şeker (5,4 gr.), energy drink.

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİTİ;

  • Adana : Seyhan, Çukurova, Yüreğir
  • Antalya: Kepez
  • Sakarya: Adapazarı, Hendek, Sapanca, Akyazı

TEK TIRNAKLI ET KULLANILAN GIDALAR

Isıl işlem görmüş dana sucuk, dana etli kuru fasulye yemeği, çiğ lahmacun harcı (dana-kuzu karışık), lahmacun harcı, çiğ kırmızı et, dana eti, karkas et, tas kebabı, kırmızı et, çiğ lahmacun harcı (dana kıyma), dana etli kuru fasulye yemeği, Adana kebap, dana-kuzu karışık et.

HACMEN ALKOL DÜŞÜKLÜĞÜ TESPİTİ

  • Antalya: Muratpaşa

HACMEN ALKOL DÜŞÜKLÜĞÜ YAPILAN ÜRÜNLER

Şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, viski, votka ve tekila. Ayrıca şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, votka ve tekilalarda ayrıca gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi.

GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN ALKOL TESPİTİ;

  • Antalya: Muratpaşa

TEK TIRNAKLI ET KULLANILAN GIDALAR

Isıl işlem görmüş dana sucuk, dana etli kuru fasulye yemeği, çiğ lahmacun harcı (dana-kuzu karışık), lahmacun harcı, çiğ kırmızı et, dana eti, karkas et, tas kebabı, kırmızı et, çiğ lahmacun harcı (dana kıyma), dana etli kuru fasulye yemeği, Adana kebap, dana-kuzu karışık et.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık

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