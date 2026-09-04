Van'da Akademik Yıl Açılışı ve Belge Takdim Töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2026-2027 akademik yılı açılışı ile akademik yükselme ve belge takdim töreni düzenlendi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen törende, 2026-2027 akademik yılının açılışı yapılırken akademik yükselme sağlayan personele belgeleri takdim edildi. Törene Van Vali Vekili Musa Göktaş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

"Hastanede bir eğitim ateşi yanıyor"

Programda konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sağlık hizmetlerinin Anadolu'nun tamamına eşit şekilde dağıtılması ve şehirler arası sevklerin önüne geçilmesi amacıyla başlattığı eğitim ve araştırma hastanesi sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. 3 yıl önce hastanede akademik yapılanmanın bulunmadığını hatırlatan Rektör Aydın, "Bugün 70'e yakın araştırma görevlimiz, 20'ye yakın öğretim üyemiz ve 400'e yakın doktorumuzla bu hastanede bir eğitim ateşi yanıyor. Biz de bu eğitim ateşine nasıl daha fazla katkı verebiliriz diye Bakanımız ve ekibiyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kendisine burada, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Bakanımız Kemal Memişoğlu, bu akademik kadroların her eğitim ve araştırma hastanesinde ne kadar talep varsa tümünü karşılamak üzere yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bizimle kadro çalışmalarını sürdürüyor ve önümüzdeki günlerde de mevcut kadro bekleyen arkadaşlarımızın kadro ilanlarını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Sağlıkta dönüşüm sürecinde önemli bir noktaya gelindiğini dile getiren Aydın, "Üreten sağlık modeliyle Türkiye'nin sağlık ihracatından sağlık ihracatına geçecek bir hamlenin başlangıcını ve iki yıldır çok başarılı bir sonucu gördüğümüz bu süreçte Bakanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yatak kapasitemizi iki katına çıkaracağız"

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ise kentte sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirterek, önümüzdeki 4 yıl içerisinde yatak kapasitesinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanının öncülüğünde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Tosun, "İnşallah önümüzdeki dört yıl süresince yapacağımız inşaatlar ve bitireceğimiz sağlık tesisleriyle şu anki yatak kapasitemizi tam iki katına çıkarıp nitelikli sağlık hizmetini daha da ileriye taşıyacağız. Şu an projesi devam eden ve inşaatı başlayan, sadece merkezde üç tane ikinci basamak hastane projemiz var. İnşallah 2029 yılının sonuna kadar bunları tamamladıktan sonra hem Van YYÜ'de hem de Sağlık Bilimleri Üniversitemiz tamamen üçüncü basamak sağlık hizmetini daha kaliteli ve üst düzeyde sunmaya başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"79 asistanın eğitimini üstlenmiş bulunuyoruz"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da hastanenin özellikli sağlık hizmetleri sunma noktasında iyi bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Bugün 6 klinik kurarak 79 asistanın eğitimini kurumumuzda üstlenmiş bulunuyoruz. Bu kurumun başhekimi ve kardiyoloji kliniğinin hocası olarak bundan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Doğu Anadolu'nun en doğusunda, çok sayıda ilin umudu ve çok sayıda ilin ileri sevk merkezi konumundayız. Bu nitelikli sağlık hizmetlerinin yanında tabii ki bizim iyi bir eğitim sürecini de planlamamız gerekiyordu. Burada da gerçekten gözlemlerim ve veriler ortada. Hem kongrelerdeki bildiriler hem de yapılan klinik çalışmalar, asistanlarımızın da iyi bir eğitim aldığını, hocalarımızın da iyi bir çaba gösterdiğini ve yoğun bir uğraş içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Bunu gözlemliyorum ve bundan da mutluluk duyuyorum" dedi.

Programda akademik başarı gösteren sağlık çalışanları ve akademisyenler tebrik edilirken, akademik yükselme sağlayan personele belgeleri takdim edildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı