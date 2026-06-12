Van'da 'Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa' kampanyası başlatıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü'nce vatandaşları sağlıklı yaşama yönlendirmek ve Sağlıklı Hayat Merkezlerini tanıtmak amacıyla "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası yürütülüyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü ilçe sağlık müdürlükleriyle birlikte kent genelinde vatandaşların hareket yaşını tespit etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir kampanya başlattı. Kent Park, alışveriş merkezleri, meydanlar ve piknik alanları gibi halkın yoğun olduğu noktalarda kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz testler uygulanıyor.

Kampanya çerçevesindeki faaliyetleri yerinde inceleyen Van İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, ilin çeşitli noktalarında kurulan çadır ve stantlarla halkı sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Sağlık Bakanlığının en önemli faaliyet alanlarından birinin Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) olduğunu ifade eden İl Müdürü Dr. Tosun, "İlimizin çeşitli noktalarında halkımızla sağlıklı hayat merkezlerini buluşturmak için bu noktalarda, bu çadırlarda halkımızın sağlıklı yaşama yönlendirilmesi için bugün bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Standımıza uğrayan her yaştan insanın testlerini yapıp, normalde hareket yaşını tespit edip, onları hem sağlıklı hayat merkezlerine hem de gerekiyorsa hastanelerimize yönlendiriyoruz. Yaklaşık 2 yıldır Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz Sağlık Bakanlığı'nın en büyük faaliyet alanlarından biri. İlimizde de şu an 6 tane Sağlıklı Hayat Merkezi mevcut ve halkımıza tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet vermekte" dedi.

Çalışmanın bir ay boyunca kesintisiz devam edeceğini dile getiren Tosun, "Bir ay boyunca bu kampanya sahada, AVM'lerde, açık alanlarda, piknik alanlarında her yerde devam edecek ve halkımıza hem sağlık yaşını hem de sağlıklı hayat merkezlerini tanıtmış olacağız. Bundan sonra da tüm halkımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz ki hastalanmadan, sağlıklı bir hayata onlarla beraber devam edebilelim" diye konuştu.

"Otur-kalk, denge ve güç testleri yapılıyor"

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul ise kurulan stantlarda vatandaşların fiziksel durumunu ölçen özel testler uyguladıklarını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz stant, 'Sağlık Yaşını Öğren' standı. Burada vatandaşlarımıza sağlık yaşlarını ölçen testler yapıyoruz. Otur-kalk testi, denge testi ve güç testi ile güç yaşımızı ve hareket yaşımızı öğreniyoruz. Ona göre vatandaşlarımıza da yönlendirmeler yapıyoruz. Sağlıklı yaşam merkezlerimize ya da gerekirse hastanelerimize yönlendirerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak amaçlı testleri ve yönlendirmeleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmanın Van'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı yürütüldüğünü kaydeden Dr. Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar sıraya girdiler. Bu ilgi tabi bizleri de memnun ediyor. Gelmeyen vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Kent Park'tayız, Van Park AVM'deyiz, aynı zamanda Sanat Park AVM'deyiz. Tabi bu sadece İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nin stantları. Diğer İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde de stantlar var. Edremit'te, Tuşba'da ve diğer ilçelerimizde de her ilçemiz stant açmış durumda. Bütün vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı