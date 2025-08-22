Uzmanlardan Uyarı: Çok Sıcak Çay ve Kahve Yemek Borusu Kanseri Riskini Artırıyor

Güncelleme:
Uzmanlar, çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin aşırı sıcak tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 65 derece üzerindeki sıcaklıktaki içecekler kanserojen risk taşıyor. Yapılan araştırmalar, sıcak içeceklerin yemek borusuna zarar verebileceğini ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2016'da yılında 65 derece üzerindeki çok sıcak içeceklerin 'kanserojen' riski taşıdığını bildirdi. Son yıllarda Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan sonra Avrupa'da yapılan geniş çaplı araştırmalar da bu bağlantıyı doğruladı.

İngiltere'de yarım milyon kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde sekiz fincandan fazla çok sıcak çay veya kahve içenlerin, içmeyenlere kıyasla altı kat daha fazla yemek borusu kanseri riski taşıdığı bulundu. Uzmanlara göre sorun içeceğin türünden değil, sıcaklığından kaynaklanıyor. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun hücrelerini yakarak zamanla kalıcı hasar bırakabiliyor. Bu durum, mide asidinin de ek hasar vermesine yol açarak kanser gelişimini kolaylaştırabiliyor.

Riskin yalnızca sıcaklığa değil, içme hızına ve yudum büyüklüğüne de bağlı olduğu belirtildi. Araştırmacılar, 65 derecelik kahveden alınan büyük bir yudumun, yemek borusunun iç sıcaklığını 10 dereceye kadar artırabildiğini belirtti. Araştırmalara göre kahve ve çay için ideal içim sıcaklığı yaklaşık 58 derece. Uzmanlar, içeceklerin beş dakika bekletilmesinin sıcaklığı 10-15 derece düşürdüğünü, karıştırma, üfleme, kapağı açma ya da biraz soğuk su veya süt eklemenin de güvenli hale getirdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
