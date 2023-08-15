Uzmanlar, kolon kanserinin erken evrede teşhis edilmesi halinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirterek, 40 yaşından itibaren kontrollerin sürekli yapılması konusunda uyardı. Kolon kanseri risk faktörleri ve tanı yöntemleri hakkında bilgi veren uzmanlar, vatandaşları sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye çağırdı.

Uzmanlar vatandaşları kolon kanserine karşı uyardı

Op. Dr. Eyyup Öner.

"Tanı konulduğu yaştan itibaren 10 sene geriye gidilerek hastanın tarama grubuna girmeleri gerekmekte"

"40 yaşından itibaren kontroller aksatılmamalı"

BATMAN - Kolon kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, 40 yaşından itibaren kontrollerin sürekli yapılması konusunda uyardı.

Batman'da özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Eyyup Öner, vatandaşları kolon kanseri konusunda uyardı. Kolon kanserinin erken fark edilmesi halinde hastaların tamamen kurtulabileceğini söyleyen Dr. Öner, kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Hastaların kolon kanserine yakalanmaması açısından günlük yaşamda uzun süreler hareketsiz kalmamaları ve yedikleri yemeklere dikkat etmesinin önem arz ettiğini belirten Dr. Öner, "Aile bireylerinde kolon kanseri teşhisi olan insanlarında dikkat etmesi gerekiyor. Kolon kanseri, kalın bağırsakta anormal kötü hücrenin çoğalması, bunun sonucunda kalın bağırsağı tam tıkaması ve kalın bağırsak tıkanıklığıyla hastanemize başvuran hasta gruplarıdır. Kolon kanseri için risk faktörlerine baktığımızda, hareketsiz yaşam, çok yağlı ve etli yemeklerin tüketilmesi nedenleri sayılabilmektedir" dedi.

"Tanı konulduğu yaştan itibaren 10 sene geriye gidilerek hastanın tarama grubuna girmeleri gerekmekte"

Bunun dışında ailesel yani genetik olarak kanser vakaları bulunmakta olduğunu aktaran Dr. Öner, "Aile bireylerinde kolon kanseri teşhisi konulan hastalarda, aile bireyinin tanı konulduğu yaştan itibaren 10 sene geriye gidilerek hastanın tarama grubuna girmeleri gerekmektedir. Kolon kanseri şikayetleri karın şişliği, büyük abdesti rahat yapamama, büyük abdest yerinde kanama, gibi şikayetlerdir. Kolon kanserine erken tanı koyulması halinde şifa ile sonuçlanabilecek küratif olarak sonuçlanmaktadır. İleri evrede kolon kanseri alan hastalarda ise medikal onkoloji takibine girip, kemoradyoterapi işlemlerine maruziyetleri olabilmektedir" diye konuştu.

"40 yaşından itibaren kontroller aksatılmamalı"

Kolon kanseri hastalarının ameliyatla kurtulabileceğini ve 40 yaşından sonra kontrollerin aksatılmamasının önemli olduğunu vurgulayan Dr. Öner, "Kolon kanserinin oluşmaması için özellikle hareketsiz yaşamdan hareketli yaşama dönülmesi, sebze ve meyvenin sık tüketilmesi, etli ve yağlı yemeklerin en fazla haftada 1-2 defa tüketilmesi gerekmektedir. Kolon kanseri ameliyatlarında ise kitlenin tuttuğu alanı besleyen ana damarlarla beraber alındığı zaman hastalar şifa buluyor. Dünya da kolon kanseri tarama yaş grupları olarak 40 yaşından itibaren yılda bir defa olmak üzere büyük abdest yerinden gaitada gizli kana bakılması, 50 yaşından itibaren ise 10 senede bir olmak üzere büyük abdestten kamera ile bakılması önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.