Uzmanlar 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ruh sağlığına öncelik verilmesini istedi

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde, ruh sağlığının beden sağlığı kadar önemsenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Uzmanlar, toplumsal olayların bireyleri farklı şekilde etkileyebildiğini belirterek ihtiyaç halinde uzman desteği alınması çağrısında bulundu.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, ruh sağlığının önemine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümünden Uzm. Psikolog Tülinay Seçkin, insanların beden sağlığına gösterdikleri özeni ruh sağlıklarına da göstermeleri gerektiğini belirti.

Seçkin, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü Dünya'da ve ülkemizde kutlanmakta olduğunu ifade etti. Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bununla ilgili çalışmaların yapıldığı, özellikle bu günün öneminin vurgulandığı ve bununla ilgili çalışmaların, etkinliklerin, farkındalıkların artırılması gerektiği bir gün. İnsanlar beden sağlığını önemsediği kadar ruh sağlığını da önemsemeliler. Çünkü beden ve ruh sağlığı bir bütün, birbirinden ayrılamaz. İnsanlar başı ağrıdığında, midesi bulandığında ya da bedensel bir hastalık geçirdiğinde doktora gidebiliyorlar. Ama ruh sağlığı olduğunda bunu ikinci plana atabiliyorlar. Aslında ruh sağlığı da önceliklendirilmesi gereken bir durum. Neden? Çünkü nasıl ki başımız ağrıyor, doktora gidiyoruz; insanlar kendini iyi hissetmeyebilirler, zorlu süreçlerden geçebilirler, bir yas süreci yaşayabilirler. Ülkemizde depremler, onun dışında yıkıcı olaylar ya da sosyolojik olaylar çok fazla oluyor, toplumu derinden etkileyen. Bu tarz olaylarda bireysel baş etmeler ön plana çıkıyor. Kimisinin bireysel baş etme becerisi mecbur olabiliyor, kimisinin zayıf olabiliyor. Herkesin toplumsal olaylardan bireysel olarak etkilenme düzeyi farklı. Bu yüzden insanlar kendilerini iyi tanımalılar, iyi analiz etmeliler. Toplumsal bir olaydan nasıl etkilendiğini, işte bu durumla ne kadar başarılı baş edebildiğini bilmeliler. O yüzden burada ruh sağlığının önemi çok vurgulanmalı. Bununla ilgili tabii ki toplumsal çalışmalar, özellikle toplumu etkileyen, derinden etkileyen olaylar yaşandığında toplumsal çalışmalar ülkemizde oluyor. Özellikle ruh sağlığı uzmanları, psikiyatristler, psikologlar sahaya giriyorlar. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde neler yapılabilir? Aslında bunlar her gün yapılması gereken, yani her gün önünde vurgulanması gereken durumlar ama 10 Ekim'de özellikle farkındalık çalışmaları, ruh sağlığının önemini vurgulamaya yönelik etkinlikler, paylaşımlar yapılabilir. Sosyal medyanın gücü burada çok önemli. Sosyal medyadan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili bilinçli, özellikle farkındalıkları artıracak paylaşımlar yapılmalı. Özellikle biz uzmanlara da çok görev düşüyor bu yönde."

Ruh sağlığı hastalığının ciddiye alınmadığını veya çevre baskısından dolayı doktora, uzmana gidilmediğini vurgulayan Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlarda en çok şu oluyor. Etiket yemek istemiyorlar. Ruh sağlığıyla ilgili bir destek alırsam etiket yerim. "Sen deli misin, niye gidiyorsun?" gibi toplumdan, özellikle bu tarz etiketleri, yani yakın çevresinden bu etiketleri çok görüyorlar. Sırf bu yüzden destek almaktan kaçınan binlerce, belki yüz binlerce insan görüyoruz biz. Gizlilikle çalıştığımız için, o paylaşılan şeylerin mahremiyetinin açığa çıkacağından da korkabiliyor insanlar. Ama işte ruh sağlığındaki o gizlilik ilkesi çok önemli. Yani biz bunu özellikle ruh sağlığı uzmanları olarak çok dikkat ediyoruz. Bu noktada da tabii ki güven oluşturmak çok önemli başvuran insanlara. Ama etiket kısmı genelde toplumun yaptığı bir şey. Etiketlemeden bunun da normal bir baş ağrısı ya da bir mide ağrısı, mide bulantısı gibi bir hastalık olduğunun öneminin vurgulanması gerekiyor. O yüzden evet, insanlar bu noktada çok çekinebiliyorlar. Yani kendilerini ikinci plana atabiliyorlar. ya da Farklı alanlara başvurabiliyorlar. Çözümü orada arıyorlar. O yüzden bu da insanların biraz daha iyi niyetinin kullanılmasına, suistimal edilmesine yol açabiliyor. Çünkü ruh sağlığı çok fazla suistimal edilebilecek bir alan. O yüzden de gerçekten uzmanından bilgi sahibi olan, gerçekten bu alanda donanımlı, eğitim almış kişilerden, yani psikiyatristlerden, uzman psikologlardan destek almaları için teşvik edilmesi, insanların bu konuda yönlendirilmesi ve etiketlenmemesi her şeyden önce çok önemli. Ruh sağlığı ve beden sağlığı bir bütündür. Nasıl ki vücudumuzda bir ağrı oluyorsa ruhumuzda da bir yara olabilir veya bunu başka olaylar tetikleyebilir bu yaraları. O yüzden destek almak önemli. Ruh ve beden sağlığı birbirinden ayrılamaz diyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı