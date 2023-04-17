Uzmanından ramazan bayramında 6 sağlıklı beslenme önerisi

Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine geçildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, ramazan ayının sona ermesiyle beslenme alışkanlığının eski düzenine dönmesi için yavaş ve dengeli bir geçiş yapılması gerektiğini belirterek bayrama özel 6 öneride bulundu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi, Zeynep Güler Yenipınar, "Ramazan süresince önerilen sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmemesi oruç tutanlar için sıvı ve lif (posa) alımında azalma ve metabolik dengesizliklere yol açıyor. Bu nedenle, ramazan ayının sona ermesiyle değişen beslenme alışkanlığının yeniden eski düzenine dönmesi için yavaş ve dengeli bir geçiş yapılmalıdır. Bütün bir ay boyunca oruç tutulup 2 öğün beslenilip bayramda aşırıya kaçılırsa problemlere sebep olabilir" diye konuştu.

"GEÇİŞ GÜNLERİ GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ"

Özel günlerde beslenme tarzında farklılık yapılmaması gerektiğini ifade eden Öğr.Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, "Yaşamın her döneminde çeşitlilik, yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle gün boyunca tükettiğiniz besinler dört besin grubunda bulunan besinlerden oluşmalı ve en az 3 ana öğün ve 2 ara öğün olacak şekilde besinleri tüketmelisiniz. Bayramı, Ramazan öncesi beslenme düzeninize döneceğiniz geçiş günleri gibi düşünebilirsiniz. İlk güne hafif beslenerek, porsiyon miktarlarına dikkat ederek başlayıp bedeninizi alıştırarak yemek yemeli, üçüncü gün tüketiminizi ilk güne oranla biraz daha arttırarak normal beslenme düzeninize geçiş yapmalısınız" diyerek şu önerilerde bulundu:

"BAYRAM SABAHI SAĞLIKLI BİR KAHVALTI YAPIN"

"Ramazan ayı boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları şölene dönüşüyor. Bayram sabahını börek, kek, çörek gibi karbonhidrat ağırlıklı bir öğüne dönüştürmek yerine yumurta, peynir, zeytin, ceviz, mevsim yeşillikleri ve tam tahıllı ekmekten oluşan klasik Türk kahvaltısı şeklinde yapmanız uzun süredir yavaşlamış olan metabolizmanızı canlanmasına yardımcı olacaktır. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal vb. tatlı besinlerin bulundurulmaması, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmesi yararlı olacaktır."

"ARA ÖĞÜNLERDE SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLARDAN KAÇININ"

"Ramazan ayında azalan öğün sayılarını bayram süresince ve bayramdan sonra günlük beslenme programına ara öğünler ekleyerek artırmak, yavaşlamış olan metabolizma hızının yükselmesini sağlayacaktır. Ara öğünlere özen gösterilmeli; yağsız süt, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ya da meyve/kuru meyve yenilerek metabolizma hızlandırılmalıdır. Ara öğünlerde sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınılmalıdır. Bu tür atıştırmalıklar bedeni zorlayıp sindirim problemlerine yol açabilirler."

"TATLILARDA KONTROLLÜ OLUN"

"Ramazan bayramında yapılan hatalardan biri de fazla miktarda hamur işi ağır şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerleme tüketmektir. Glisemik indeksi yüksek olan bu besinler kan şekerinizde hızlı ve ani yükselmelere ve sonrasında hızlı bir düşüşlere neden olarak kan şekeriyle ilgili dengesizliklere yol açarak diyabet kalp krizleri gibi kronik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca vücuda alınan şekerin fazlası yağ olarak depolanacağından gözle görülür bir kilo artışına sebep olacaktır. Bu yüzden ikramlarda tatlı tercihi şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılardan yana kullanılmalıdır. "

"LİFLİ BESİNLERİN TÜKETİMİNİ ARTIRIN"

"Bayramda kızartmalı veya ağır yemekler yerine, ızgara, buğulama ve haşlama şeklinde pişirilen yemekler tercih edilmelidir. Tam tahıllı veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Ramazan'da bozulan bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lifli (posalı) besinlere ağırlık verin. Lif (Posa) tüketiminizi artırmak için; kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri, kepeği ayrılmamış tahılları tüketebilirsiniz. Pirinç pilavı yerine yemeklerin yanında eğer hazırlayacaksanız bulgur pilavı veya esmer pirinçten yapılış pilavı tercih edebilirsiniz. Günde en az 5 porsiyon sebze, meyve tüketilmelidir."

"FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMAYI İHMAL ETMEYİN"

"Bayramda alınan enerjiyle, harcanan enerji dengesini kurmak için en azından yürüyüş ve spor aktiviteleri için fırsat oluşturulmalıdır. Fiziksel aktivite yapmanız yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmaya çok yardımcı olacaktır. Fiziksel aktivitenin kan şekeri ve kolesterolü azaltmaya, kilo kaybetmeye ve bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olduğu unutulmamalıdır."

"ÇAY VE KAHVE MİKTARINA DİKKAT EDİN"

"Çay ve kahvenin içerdiği kafeinin fazlaca tüketilmesi vücutta diüretik etki yapacağından sıvı elektrolit kaybına sebep olacaktır. Bu yüzden günlük çay kahve tüketiminin 2-3 fincanı geçmemesi ve oluşacak kaybın önlenmesi için de günlük en az 2,5 litre su tüketilmesi gereklidir."