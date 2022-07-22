Uzmanından kene uyarısı: "Pantolon paçalarını çorapların içine alın"

TOKAT - Ölümcül virüsleri taşıyan keneden korunma yöntemlerinin başında pantolon paçalarını çorapların içine almak yer alıyor.

Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirenin hayatını kaybetmesi ile birlikte tanısı konulan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı can almaya devam ediyor. Çoğunlukla İç Anadolu'nun Kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde ortaya çıkan vakalar insanları tedirgin ediyor. İlkbahar ve bahar aylarında ormanlık alanlarda gezintiye çıkanlar, piknikçilerin artması ile birlikte vaka sayılarında da artış yaşanıyor. Bu anlamda kenelerden basit ama etkili yöntemle korunmak mümkün. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, başta çiftçiler olmak üzere pikniğe gidenlerin, ormanlık alanda dolaşanların kenenin vücuda girmesini önleyecek şekilde kıyafet giyilmesi önerisinde bulundu.

Parlak, keneye karşı alınacak önlemlere dikkat çekerek "Açık renkli kıyafet giymelerinde fayda var. Çünkü böyle bir durumda keneyi rahatlıkla fark edebilirler. Ayrıca çoraplarını paçalarının üzerine çıkarsınlar. Yani pantolon giyilmeli, mutlaka açıkta kalacak alan olmamalı. Çoraplar pantolon üzerine geçirilmeli. Bu şekilde kenenin bir giriş noktası kalmıyor. Özellikle bir yerde kenenin bulunduğu ortamda uzun süre hareketsiz durmak bu açıdan risk. Çünkü o sırada kene vücutta açık bulduğu bölgeden girerek bir noktada tutulur. ve eğer virüsü taşıyorsa bu şekilde hastalığı bulaştırabilir" dedi.

Keneden korunmada çorapları pantolonun üzerine çekmenin çok önemli olduğunun altını çizen Parlak, "Onun dışında vücudun açık kaldığı bölgeler kollar, yüz, boyun. Tabii oralarda kene tutulduğu takdirde daha rahatlıkla fark edilebilir. Mutlaka ormanlık alandan, piknikten eve döndüğümüzde tüm vücudumuzu kontrol edip kene tutunmadığından emin olmamız lazım. Bazen hastalar keneyi bir ben, cilt lezyonu sanabiliyor. Öyle bir durumda varsa iyice incelenip, gerekirse de sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.

Havaların ısınması ile vaka sayıları artabilir

Havaların sıcaklıklarının artması ile birlikte vaka sayılarının artabileceğini ifade eden Parlak, "Ama şu ana kadar her yılkinden farklı bir seyir yok. Hastanemizde de şu anda serviste yatmakta olan 5, 1 tane de yoğun bakımda olan hastamız var" ifadelerini kullandı.