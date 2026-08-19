Menopoz: Korkulacak Değil, Takip Edilecek Bir Süreç

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İrem Hatipoğlu, menopozun her kadının yaşayabileceği doğal ve fizyolojik bir süreç olduğunu belirterek, bu dönemde düzenli doktor kontrolleri ve taramaların aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kadınlar ortalama 50-51 yaşlarında menopoza giriyor. Menopoz döneminde östrojen azalmasına bağlı olarak kemik ve kas kütlesinde azalma ile kalp damar hastalıklarına yatkınlıkta oluşuyor.

"Menopoz doğal ve fizyolojik bir süreç"

Kadınların hayatındaki önemli dönemlerden biri olan menopoz hakkında değerlendirmelerde bulunan Acıbadem Adana Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İrem Hatipoğlu, menopozun bir kadının 1 yıl boyunca hiç adet görmemesiyle tanımlandığını söyledi. Menopozun korkulacak bir dönem olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 50-51 civarında olduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, "Menopoz aslında bir kadının bir sene boyunca hiç adet görmemesi olarak tanımlanan bir süreç ama aslında doğal ve fizyolojik bir süreç. Genellikle Türkiye'de ortalama yaşımız 50-51 civarında. Bu yaşlarda menopozu daha sık görebiliyoruz" dedi.

"Ateş basması ve ruh hali değişiklikleri en sık görülen şikayetler arasında"

Menopoz döneminde kadınların genellikle yaşam kalitesini etkileyen bazı şikayetlerle hekime başvurduğunu belirten Hatipoğlu, bunların başında ateş basmaları, ruh hali değişiklikleri, cinsel fonksiyonlarda bozulma ve vajinal kuruluk gibi problemlerin geldiğini söyledi.

Menopozun yalnızca adet döneminin sona ermesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, östrojen hormonundaki azalmanın vücudun farklı sistemlerini de etkilediğini kaydetti.

"Kemik erimesi ve kalp damar hastalıkları artıyor"

Menopoz döneminde östrojen seviyesindeki azalmanın kas ve kemik kütlesinde düşüşe neden olabildiğini aktaran Hatipoğlu, buna bağlı olarak osteoporoz ve kemik kırığı riskinin arttığını belirtti. Hatipoğlu, menopoz sonrasında kalp ve damar hastalıklarına yatkınlığın da arttığına dikkat çekerek, kadınların bu dönemde sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda düzenli egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenmenin, yeterli kalsiyum ve D vitamini alımının önem taşıdığını belirten Hatipoğlu, kadınların doktor önerisi doğrultusunda gerekli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

"Yıllık jinekolojik muayeneler aksatılmamalı"

Menopoz döneminde düzenli takibin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İrem Hatipoğlu, kadınların her yıl jinekolojik muayenelerini yaptırmalarını ve meme ile rahim ağzı taramalarını düzenli şekilde sürdürmelerini önerdi. Gerekli görülen hastalarda kemik mineral yoğunluğu ölçümünün yapılabileceğini belirten Hatipoğlu, elde edilen sonuçlara göre uygun tedavilerin planlanması gerektiğini kaydetti.

"Beklenenden erken menopozda hormon tedavisi uygulanabiliyor"

Menopozun beklenen yaş sınırından önce ortaya çıkması durumunda ise hastanın özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İrem Hatipoğlu, gerekli durumlarda hormon replasman tedavilerinin uygulanabileceğini söyledi. Hatipoğlu, "Tabii ki hastanın şikayetlerine göre değerlendirme yapıyoruz ama beklediğimiz yaş sınırından önce bir menopoz durumu olursa, o noktada da hasta özelinde değerlendirerek gerekli hormon replasman tedavilerini de yapabiliyoruz" diye konuştu.

"Menopoz sonrası kanamaya dikkat"

Menopoz sonrasında ortaya çıkan bazı belirtilerin ise mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hatipoğlu, özellikle postmenopozal kanama konusunda kadınları uyardı. Menopoz sonrasında şikayetlerin şiddetlenmesi veya kanama görülmesi halinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, bunun acil değerlendirme gerektiren bir durum olduğunu söyledi.

"Menopoz korkulacak bir süreç değil"

Kadınların menopoz dönemine ilişkin kaygı yaşamamaları gerektiğini belirten İrem Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Menopoz aslında korkulacak bir süreç değil, her kadının geçtiği doğal ve fizyolojik bir süreç. Buradaki düzenli takipleri aksatmamak kaydıyla menopoz korktuğumuz, bizi tedirgin edecek bir durum değil. Düzenli muayenelerinizi ve taramalarınızı yapmalısınız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı