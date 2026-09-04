Uzmanından Nefes Darlığı Uyarısı: Alerji ve Astım Dışında da Nedenleri Olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunumun çoğu zaman alerji veya astımla ilişkilendirildiğini belirterek, "Bu belirtilerin altında farklı sağlık sorunları da yatabiliyor" dedi.

Nefes alırken güçlük, göğüste sıkışma ve tekrarlayan öksürük, özellikle bahar aylarında artan polenlerle birlikte alerji ve astımın habercisi olarak değerlendiriliyor. Ancak benzer şikayetlerin çeşitli solunum ve kalp-damar hastalıklarının yanı sıra kansızlık, fiziksel kondisyon düşüklüğü ve yoğun stres gibi farklı nedenlere de bağlı olabileceği bildirildi.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, tekrarlayan nefes darlığının nedeninin doğru belirlenmesinin altta yatan sağlık sorunlarının erken fark edilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Alerjinin, hassas kişilerde bağışıklık sisteminin polen, ev tozu akarları, küf ve hayvan kaynaklı alerjenlere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkabildiğini belirten Yalçın, hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve gözlerde sulanmanın en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını ifade etti.

Bazı kişilerde alerjenlerin solunum yollarını da etkileyebildiğini kaydeden Yalçın, öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığının da görülebileceğini dile getirdi.

Astımın ise hava yollarında iltihaplanma ve daralmaya yol açan kronik bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirten Yalçın, "Nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve tekrarlayan öksürük astımın en sık görülen belirtileri arasında bulunuyor. Bu şikayetler özellikle gece ve sabaha karşı, egzersiz sırasında veya belirli tetikleyicilerle karşılaşıldığında belirginleşebiliyor" diye konuştu.

Alerji ile astım arasında yakın ilişki bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, polen, ev tozu ve küf gibi alerjenlerin bazı kişilerde astım belirtilerini başlatabileceğini veya mevcut şikayetleri artırabileceğini söyledi. Yalçın, "Her alerjisi olan kişinin astım hastası olmadığı, her astım hastasında da alerji bulunmadığı unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

Nefes darlığının yalnızca alerjiye bağlanmasının yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Yalçın, KOAH, kalp-damar hastalıkları, kansızlık, bazı enfeksiyonlar, fiziksel kondisyon düşüklüğü ve yoğun stresin de bu şikayete yol açabileceğini belirtti.

Daha önce yaşanmayan nefes darlığının ortaya çıkması veya mevcut şikayetin zaman içerisinde artması halinde nedeninin araştırılması gerektiğini kaydeden Yalçın, tekrarlayan nefes darlığı yaşayan kişilerin kendi kendine tanı koymak yerine hekim değerlendirmesinden geçmesini önerdi.

Astım şüphesinde başta solunum fonksiyon testleri olmak üzere, gerekli görülmesi halinde alerji testleri ve farklı tetkiklerin uygulanabildiğini ifade eden Yalçın, bu değerlendirmeler sayesinde şikayetin kaynağının alerji, astım veya başka bir sağlık problemi olup olmadığının daha net ortaya konulabildiğini söyledi.

Yalçın, "Özellikle ani başlayan ve şiddetli nefes darlığı, konuşmakta güçlük, dudaklarda morarma, bilinç bulanıklığı veya ciddi bir alerjik reaksiyon gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı