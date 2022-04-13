Uzmanı uyardı: İdrar kaçırma bazı hastalıkların habercisi olabilir

Kadınların günlük hayatını etkileyen idrar kaçırma probleminin depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra bazı fizyolojik hastalıkların da habercisi olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, "İdrar kaçırma aslında bir hastalık. İdrar yolu enfeksiyonu, hormonal değişiklikler, böbrek taşları veya bazı medikal ilaçların kullanımı idrar kaçırmaya etken" dedi.

İdrar kaçırma rahatsızlığında genetik faktörlerin yanı sıra stresin de önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, "Stres tipi idrar kaçırmada kadınlar, istem dışı, öksürüp, hapşırırken idrar kaçırabiliyor. Normal doğum yapmış kadınlarda da kaçırma olayı sıkça görülüyor" diye konuştu.

İDRAR KAÇIRMANIN ALTINDA YATAN FAKTÖRLER

Op. Dr. Şen, idrarını tutamayıp tuvalete yetişemeyen, öksürüp hapşırdığında idrarını kaçıran kadınların, mutlaka doktora başvurması gerektiğini belirterek, neden olan etkenleri şöyle açıkladı;

"Bazen kişinin daha önce normal doğum yapması bir sebep olabiliyorken; bazen de İdrar yolu enfeksiyonları, pelvik kasların zayıf olması, ileri yaş, zorlu doğumlar, şeker hastalığı, hipertansiyon, mesane veya idrar yollarının iltihabı veya taş görülmesi buna sebebiyet verebiliyor. Hipertansiyon ve Kronik Böbrek rahatsızlığında nefropati dediğimiz böbreğin epitelinde bir hasar oluşuyor. Hasar sonrasında idrar kaçırma yine başlıyor."

İDRAR KAÇIRMA BİR SAĞLIK SORUNU

İdrar kaçırmanın sağlık sorunu olduğunu önemle vurgulayan Op. Dr. Mehmet Mehmet Bekir Şen, "Kesinlikle bu bir sağlık sorunudur. Hastanın utanmadan net bir şekilde biz hekimin sorularına detaylı ve doğru bir şekilde vermeli ki, teşhis doğru konulabilsin. Çünkü tedavi kaçırma tipine göre değişiyor. Doğru tanı koyulmalı ki tedavide bir sıkıntı olmasın" açıklamasında bulundu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşan Şen, idrar kaçırmanın tedavi edilebileceğini de belirterek, "Özellikle stres tipte cerrahi askı ameliyatları ön plandayken, urge tip dediğimiz sıkışma tipinde ise medikal ilaç tedavileri ön plandadır" dedi.

Şen, "Günümüzdeki güncel teknoloji tedavileri, başarını oranının yükseltse de yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme ve düzenli egzersizin de büyük önemi var İdrar kaçıran hastalarda, günlük sıvı tüketim miktarını doktor belirliyor. Sık kullanılan cerrahi teknik OT ve TVT mini sling gibi mesane boynunu asma ameliyatlarında başarıyla gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatlar ortalama 40 dakika sürmekte ve hasta ertesi gün taburcu edilmektedir. Bu cerrahi tekniklerin başarı oranları yüzde 80-85 civarındadır" dedi.