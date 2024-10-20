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Uyuşturucu ile Mücadelede İzmir'den Önemli Laboratuvar

Uyuşturucu ile Mücadelede İzmir'den Önemli Laboratuvar
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analiz Laboratuvarı, adli olaylar ve uyuşturucuyla mücadele için günde yaklaşık 100 numuneyi sonuçlandırıyor. Laboratuvar, sağlık çalışanları tarafından 24 saat esasına göre çalışıyor ve Türkiye'de yetkilendirilmiş 5 doğrulama laboratuvarından biri olarak ön planda.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analiz Laboratuvarı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve adli olaylarda doğrulama laboratuvarı olarak hizmet veriyor.

Hastane bünyesinde 2007 yılında kurulan madde analiz laboratuvarı, 2022'de Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirme yapılmasının ardından Türkiye'de 5 doğrulama laboratuvarı arasına girdi.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analiz Laboratuvarı'nda 10 sağlık çalışanı, 24 saat esasıyla görev yaparak günde yaklaşık 100 numuneyi sonuçlandırıyor.

İKÇÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Saliha Aksun, yaptığı açıklamada laboratuvarda madde kullanımı olduğu düşünülen kişilerin idrar örneklerinde uyuşturucu uyarıcı madde tarama ve doğrulama analizi yaptıklarını söyledi.

Diğer hastanelerin laboratuvarlarında yapılan tarama sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde testi pozitif çıkan idrar örneklerinin doğrulama için kendilerine geldiğini aktaran Aksun, bu örneklerin kilitli çantalarla sevkinin yapıldığına dikkat çekti.

Aksun, şunları kaydetti:

"Gönderen laboratuvar tarafından kilitlenen çanta laboratuvarımızda bulunan yedek anahtarla açılıyor. Ön hazırlık işlemleri yaklaşık olarak 1,5 saat sürmektedir. Ön işlemler sonrası cihazda analiz süresi her numune için 12 dakikada tamamlanmaktadır. Yaklaşık olarak 80 maddenin varlığını değerlendirebiliyoruz. Bu yöntemle yapılan analizlerde yanlış pozitiflik endişesi içermeyen bir sonuç raporu üretilebilmektedir. Laboratuvarımızda günde yaklaşık 100 numuneyi sonuçlandırarak sonuçları adli makamlara sunuyoruz."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık

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