Urla'da Bölge Tatbikatı Gerçekleştirildi

İZMİR'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; 2023 yılı 18'inci Bölge Faaliyet Planı kapsamında yer alan 'Bölge Tatbikatı' gerçekleştirildi. Deprem anında yaşanan tekne kazası senaryosunun canlandırıldığı tatbikatta, 90 personel ve 21 araç yer aldı.

İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda, 2023 yılı 18'inci Bölge Faaliyet Planı kapsamında yer alan bölge tatbikatında; UMKE bünyesindeki operasyonlara göre hazırlanmış simülasyonlar yer aldı. Tatbikatta psikolojik ilkyardım, beslenme-barınma, olay yerine intikal, olay yeri yönetimi, triyaj, haberleşme, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel dağcılık ve yer yön bulma konuları teorik ve uygulamalı olarak işlendi. 3 gün boyunca devam eden tatbikatın son gününde, Yerel Düzey Sağlık Afet Grubu 'Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Programda İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Özbudak yer aldı. Program kapsamında deprem anında tekne kazası senaryosu ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kıyı Emniyeti, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabipliği, İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı kurumları koordineli olarak çalıştı. Tatbikatta söz konusu kurumlardan toplam 90 personel ve 21 araç yer aldı. Deprem sonrası tekne kazasında yaralanan kişilerin su altı ekipleri tarafından helikopter ve Sahil Güvenlik tekneleriyle kurtarıldığı tatbikatta, senaryo gereği yaralananların sevki ve ilk müdahaleleri de gerçekleştirildi.

'SENARYO GEREĞİ 25 KİŞİLİK TEKNE ALABORA OLDU'

Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Özbudak tatbikata ilişkin, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, Sağlık Bakanlığımızın sağlık hizmetinde çalışan gönüllü personellerinden oluşuyor. Her yıl ülkemizde oluşabilecek afetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesince her bölgenin bir tane saha tatbikatı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Tatbikatı yapma amacımız diğer paydaş kurumların imkanlarını, kabiliyetlerini görmek. Bugünkü tatbikatta bulunduğumuz bölgede denizden 3 kilometre açıkta bir deprem gerçekleşiyor. Deprem sonucu 25 kişilik bir tekne alabora oluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çağrı düşüyor. Komuta kontrol merkezi, acil çağrı merkezi tarafından paydaş kurumlara anında bu yardım taleplerini iletiyor. Öncelikle hava yolundan ve kara yolundan, arkasından da deniz yolundan kurtarma konusunda profesyonel, tecrübeli, deneyimli paydaş kurumlarımız ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekip (UMKE) gönüllülerimiz aynı zamanda ulaştılar. Kendi imkanıyla her zaman olduğu gibi çıkan bir kısım yaralı oluyor. Biz onlara 'yeşil kodlular' diyoruz. Kendileri yürüyebiliyor. Onun dışında denizin ortasında botlarla kurtarılanlar ve hava yoluyla kurtarılanların kıyıya güvenli şekilde nakilleri sağlanıyor. Gerçek hayatta da bunu yapmayı hedefliyoruz ve gerçekten de şu an yapabiliyoruz" dedi.