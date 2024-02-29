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Ünlü oyuncu Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacak: Yürümem dahi yasaklandı

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Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.

Ünlü oyuncu Berna Laçin oyun için gittiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil olarak ameliyata alınacağını öğrenen Laçin, yaptığı açıklamada, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacak: Yürümem dahi yasaklandı

BERNA LAÇİN ACİL AMELİYATA ALINACAK

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den kötü haber geldi. Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pmaukkale ilçesine giden Laçin, bir anda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede ciddi bir omurilik sorunuyla karşı karşıya olduğunu öğrenen Laçin, acil olarak ameliyata alınacağını öğrendi.

Ünlü oyuncu Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacak: Yürümem dahi yasaklandı

"YÜRÜMEM DAHİ RAHATSIZLANDI"

Oyunlarını iptal etmek zorunda kalan Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale'de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine "Hayal Satıcısı" oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım . E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler , saygılar"

Ünlü Oyuncu Berna Laçin Acil Ameliyat Olacak

Ünlü Oyuncu Berna Laçin Acil Ameliyat Olacak

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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