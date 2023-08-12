Ukraynalı Kadın, Türkiye'de Alçıya Yüksek Fiyat Ödedi

Antalya'da bileği kırılan Ukraynalı kadın, özel bir hastanenin yüksek faturasıyla şaşkına döndü. İtiraz sonucunda kısmi bir iade alan kadın ve kızı, durumdan üzgün olduklarını belirtti. Olayın ardından muayene için Ukrayna'ya gitmeyi planladıklarını söylediler.

Bileği kırılıp alçıya 44 bin 555 TL ödeyen Ukraynalı kadın, muayenesini Ukrayna'da yaptıracak

İtiraz sonrası bin 650 dolardan 850 doları iade alan Ukraynalı anne ve kızı, böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduklarını dile getirdiler

Olena Buletsa: "Bu hem Türkiye hem de Ukrayna'da yaşayanlar için çok para"

Olene Buletsa'nın kızı Kateryna Buletsa: "Acil bakım, enjeksiyon, röntgen ve geçici alçı için bin 650 dolar aldılar. Annem Ukrayna'ya gidip muayene olacak"

ANTALYA - Antalya'da kızıyla pazar alışverişi yaparken bileği kırılan ve ardından özel bir hastanenin bin 650 dolar faturasıyla şoka uğrayıp yaptıkları itiraz üzerine 850 dolarını iade alan 61 yaşındaki Ukraynalı kadın, "Bu hem Türkiye hem de Ukrayna'da yaşayanlar için çok para" dedi. "Acil bakım, enjeksiyon, röntgen ve geçici alçı için bin 650 dolar aldılar" diyen talihsiz kadının kızı ise, annesinin Ukrayna'da muayene olacağını söyledi.

Olay, 4 Ağustos Cuma günü Kemer ilçesi Aslan Bucak Mahallesi Cuma pazarında yaşandı. Savaştan kaçıp Antalya'ya yerleşen Olena Buletsa (61), burada Şeyhmus Doğan ile yakın bir tarihte evlenen kızı Kateryna Buletsa'la pazar alışverişine çıktı. Kızıyla birlikte yürüdüğü sırada dengesini kaybedip yere düşen Olena Buletsa'nın bileği kırıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Buletsa ambulansla Kemer Özel Yaşam Hastanesine götürüldü. Burada iddiaya göre, sadece röntgen ve alçıya bin 680 dolar (günün kuruyla 44 bin 555 TL) fatura kesildi. Buletsa ve kızı bu parayı ödeyip evlerine döndü. Faturayı gören damadı Şeyhmus Doğan hastaneye gidip faturaya hastane çalışanları ve yetkililerine tepki gösterip itiraz etti. Olaydan bir gün sonrası ise 850 dolar Kateryna Buletsa'nın hesabına geri yatırıldı.

"Annem Ukrayna'ya gidip muayene olacak"

Çıkan fatura karşısında halen şaşkınlığını gizleyemeyen Kateryna Buletsa da şunları söyledi:

"Bir röntgen çekildi, ardından cerrah kolu ayarladı ve bir alçı uyguladı. Sonuçta doktor alçının geçici olduğunu ve ameliyat gerektiğini söyledi. Bize bin 650 dolarlık bir fatura verdiler. Operasyonun miktarını belirtmediler. Bütün bunların Ukrayna'da çok daha ucuz olacağını düşünüyorum. Alçı yaklaşık 30 dolara mal olacak ve ameliyat yaklaşık 800 dolara mal olacak. Ukrayna'da bir savaş var. Oradan kaçıyoruz. Yardım istedik. ve bu hastanenin hizmetleri için çok büyük parayı ödedik. Ukrayna'da alçı fiyatı yaklaşık 30 dolar. Kısacası, acil bakım, enjeksiyon, röntgen ve geçici alçı için bin 650 dolar aldılar. Annem Ukrayna'ya gidip muayene olacak" diye konuştu.

"Ukrayna ve Türkiye'de yaşayanlar için çok para"

Bileği kırılan Olena Buletsa ise, "Sadece alçı ve röntgen için çok para. Bu hem Türkiye hem de Ukrayna'da yaşayanlar için çok para" ifadelerini kullandı.