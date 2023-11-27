Ukrayna'da savaş nedeniyle kimsesiz kalan çocuklara koruyucu annelik

Ukrayna'nın Harkiv kentinde sağlık sorunları olan oğluyla yaşayan Mariya Çupinina, savaş nedeniyle kimsesiz kalan hasta ve engelli çocuklara koruyucu annelik yapıyor.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde sağlık sorunları olan oğluyla yaşayan Mariya Çupinina, savaş nedeniyle kimsesiz kalan hasta ve engelli çocuklara koruyucu annelik yapıyor.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da milyonlarca kişi, çocukları ile ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Aileler, savaştan önce hastanelerde uzun süreli tedavi gören hasta veya engelli çocuklarını başka ülkelere veya Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine götürdü.

Hastanede veya bakımevlerinde kalan zihinsel ya da bedensel engelli bazı çocuklar, özellikle savaşın ilk günlerinde saldırı altındaki şehirlerde kalmak zorunda kaldı.

Savaşın ilk günlerinde, cephe hattına yakın bölgelerde kalmaya cesaret eden ve imkanı olan bazı gönüllüler, tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara sahip çıkmaya başladı.

Ukrayna hükümetinin, çeşitli yerel veya uluslararası yardım kuruluşlarının da desteğini alan gönüllüler, ihtiyaç sahibi çocuklar için koruyucu aile olmaya başladı.

7 çocuğun koruyucu anneliğini yapıyor

Oğlu uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve bakıma muhtaç çocuklara da kapısını açan Mariya Çupinina, koruyucu annelik sürecini AA muhabirine anlattı.

Ukrayna'da savaşın en çok etkilediği bölgelerden Harkiv'de ailesiyle yaşayan Çupinina, birkaç yıl önce bakıma muhtaç iki çocuğu evlat edindiğini söyledi.

Savaş başlamadan önce kurduğu yardım kuruluşuyla Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde sağlık sorunları yaşayan çocuklara destek olan Çupinina, bu kuruluşun savaş nedeniyle faaliyette olmadığını ifade etti.

Savaş başladığında hastanede tedavisi süren veya bakımevlerinde kalan bazı çocukların bölgeden hemen tahliye edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Çupinina, hasta çocukların bölgeden tahliyesiyle de ilgilendiğini söyledi.

Çupinina "Savaşın başında hastanelerde, ailelerinin alamadığı ya da ilgilenmediği çocuklar kalmıştı. Birçok hastane çalışanı da tahliye edildiği için bu çocuklarla ilgilenebilecek yeterli personel yoktu. Bu yüzden onlara ben sahip çıkmaya karar verdim." dedi.

Savaş nedeniyle ebeveynsiz kalan 7 çocuğa koruyucu annelik yapmaya başlayan Çupinina, evlat edindiği iki çocuk ve kendi oğlu dahil 10 çocuğun bakımından sorumlu olduğunu vurguladı.

Çupinina "Yaklaşık bir yıl boyunca bu çocuklara sadece kendi imkanlarımla baktım." diye konuştu.

Devletin şu an çocuklara sosyal yardım sağladığını söyleyen Çupinina, bazı gönüllülerin eve gelip yemek pişirme, çocuklara banyo yaptırma gibi işlerde kendisine yardım ettiğini dile getirdi.

Çupinina, "Kendi evimde bu çocuklara bakmam mümkün değildi çünkü orası sadece 36 metrekarelik bir alandı. Orada bebek arabaları için bile yeterli yer yoktu. Bu yüzden daha geniş bir ev kiraladık ve 6 bebek arabamız var." dedi.

Çocukların çoğu ağır hasta

Çupinina, koruyucu annelik yaptığı 7 çocuğun hidrosefali, Down sendromu, malformasyon, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV), kalp ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları olduğunu söyledi.

"9 çocuktan sadece ikisinin ciddi bir sağlık sorunu yok. Çocukların en küçüğü 15 aylık, en büyüğü ise 23 yaşında." diye konuşan Çupinina, çocukların hastalıkları ağır olduğu için sürekli tedaviye ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Baktığı bir bebeğin ise şu an hastanede bulunduğunu belirten Çupinina, bazı çocukların sağlık durumlarının giderek iyiye gittiğini ifade etti.

Çupinina, imkanlar çerçevesinde gelecekte daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğa koruyucu annelik yapmaya hazır olduğunu kaydetti.