Türkiye'nin en sağlıklı şehri! Ortalama yaşam süresi dikkat çekici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, en sağlıklı şehir açıklandı. Ülke genelinde ortalama yaşam süresi 80,8 yıl olarak kayda geçti.

Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. Kadınlarda ortalama ömür 81,1 yıl iken erkeklerde 75,6 yıl olarak belirlendi.

EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP İLLER

GÜMÜŞHANE

Kadınlarda: 83,5 yıl

Erkeklerde: 78,1 yıl

Ortalama: 80,8 yıl

GİRESUN

Kadınlarda: 83,5 yıl

Erkeklerde: 76,6 yıl

Ortalama: 80,0 yıl

ERZİNCAN

Kadınlarda: 82,3 yıl

Erkeklerde: 76,9 yıl

Ortalama: 79,6 yıl

BİNGÖL

Kadınlarda: 82,1 yıl

Erkeklerde: 76,5 yıl

Ortalama: 79,2 yıl

ADANA

Kadınlarda: 81,1 yıl

Erkeklerde: 75,6 yıl

Ortalama: 78,3 yıl

ADIYAMAN

Kadınlarda: 80,5 yıl

Erkeklerde: 74,9 yıl

Ortalama: 77,7 yıl

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda: 81,7 yıl

Erkeklerde: 76,9 yıl

Ortalama: 79,3

AĞRI

Kadınlarda: 79,6 yıl

Erkeklerde: 74,1 yıl

Ortalama: 76,8 yıl

DENİZLİ

Kadınlarda: 81,3 yıl

Erkeklerde: 75,7 yıl

Ortalama: 78,5 yıl