Türkiye'nin en sağlıklı şehri! Ortalama yaşam süresi dikkat çekici

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerine göre, Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu. Ortalama yaşam süresi 80,8 yılla Gümüşhane birinciliği kaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, en sağlıklı şehir açıklandı. Ülke genelinde ortalama yaşam süresi 80,8 yıl olarak kayda geçti.

Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. Kadınlarda ortalama ömür 81,1 yıl iken erkeklerde 75,6 yıl olarak belirlendi.

EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP İLLER

GÜMÜŞHANE

Kadınlarda: 83,5 yıl

Erkeklerde: 78,1 yıl

Ortalama: 80,8 yıl

GİRESUN

Kadınlarda: 83,5 yıl

Erkeklerde: 76,6 yıl

Ortalama: 80,0 yıl

ERZİNCAN

Kadınlarda: 82,3 yıl

Erkeklerde: 76,9 yıl

Ortalama: 79,6 yıl

BİNGÖL

Kadınlarda: 82,1 yıl

Erkeklerde: 76,5 yıl

Ortalama: 79,2 yıl

ADANA

Kadınlarda: 81,1 yıl

Erkeklerde: 75,6 yıl

Ortalama: 78,3 yıl

ADIYAMAN

Kadınlarda: 80,5 yıl

Erkeklerde: 74,9 yıl

Ortalama: 77,7 yıl

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda: 81,7 yıl

Erkeklerde: 76,9 yıl

Ortalama: 79,3

AĞRI

Kadınlarda: 79,6 yıl

Erkeklerde: 74,1 yıl

Ortalama: 76,8 yıl

DENİZLİ

Kadınlarda: 81,3 yıl

Erkeklerde: 75,7 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıM Key:

Sağlıklı yaşam gurularını şoka sokan bir liste. Niye akdeniz tipi beslenmeyle özdeşleştirilen akdeniz bölgesinden ve ege bölgesinden şehirler yok. Bakıyorum neredeyse tamamı anam babam usulü hayvansal gıdalarla beslenen insanların yoğun yaşadığı yerler. Sağlıklı yaşam koçlarını irdelemek lazım

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

I would love to eat tomatoes , cucumbers, lettuce, parsley, onion, red onion, green onions, sweet white onion, olives, green or black olives, but the truth is.. I do not always find them in the garbage. Sometimes I come across, expired junk food that have been discarded by the markets. Suç as .. sütlaç, kazandibi, kıbrıs tatlısı .. and .. bisquits.

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıçiğdem şentürk:

Hadi şimdi orayı bitirin Ülkem için güzel olan ne varsa her şeyi bitirdiniz siz Yüceler yücesi aslibKaynağınıza kavustuğunuz da ne diyeceksiniz?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
