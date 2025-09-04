Türkiye, İleri Tedavi Ürünlerini Yerli Olarak Üretecek

SAĞLIK Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, "Gen tedavi ürünleri, kök hücre tedavi ürünleri, doku mühendisliği tedavi ürünleri, CAR-T hücre tedavisi (Kansere karşı geliştirilen ilaç) gibi hücre bazlı ileri tedavi ürünlerini artık ülkemizde üreteceğiz ve hastalarımıza uygulayarak yurt dışına göndermeyeceğiz" dedi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan insan doku ve hücrelerinden elde edilen ürünler ve ürünler ile ilgili merkezler hakkında yönetmeliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli ile sağlıklı Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda hazırladığımız önemli bir mevzuat yayınlandı. Amacımız; hücre, doku ve ileri tedavi tıbbi ürünler alanında, Ülkemizi dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek. Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri artık ülkemizde yerli olarak üretilecek ve erken dönemde hastalarımıza başlanacak. Bu yenilikçi tedavi ürünlerinden bahsetmek gerekirse; Gen tedavi ürünleri, kök hücre tedavi ürünleri, doku mühendisliği tedavi ürünleri gibi örnek verebilirim. Özellikle vurgulamak istiyorum; CAR-T hücre tedavisi (Kansere karşı geliştirilen ilaç), gibi hücre bazlı ileri tedavi ürünlerini artık ülkemizde üreteceğiz ve hastalarımıza uygulayarak yurtdışına göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'AMELİYATLARDA HASTANIN KENDİ DOKUSU KULLANILACAK'

Ameliyat ve tedavilerde yurt dışından getirilen doku ve hücre ürünleri yerine, hastanın kendi dokusu ya da uygun bağışçılardan alınan örneklerle üretilen yerli ürünlerin kullanılacağını söyleyen Velioğlu, "Bu sayede vücudun tedaviyi reddetme riski azalacak ve tedavilerin başarı şansı artacak. Uluslararası kurallara göre ürettiğimiz bu tıbbi ürünler, sadece bizim ülkemiz için değil, dünya çapında da kullanılabilecek. Ayrıca ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz ileri tedavi ürünleri ve uygulamaları için, pek çok ülkeden hasta, ülkemizi tercih edecek. Bu da Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini artıracak. Bu ürünlerin ve uygulamaların kalite ve güvenliğinden de bahsetmek gerekirse; doku ve hücre merkezlerinde ürettiğimiz ürünleri, yazılımla üretiminden başlayarak, hastaya uygulanmasına kadar anlık takip edeceğiz. Böylelikle hastalara uygulanan hücre ve doku bazlı tedavilerin güvenli, etkin, sonuçlarının izlenebilir olmasını sağlayacağız, her aşamasını da denetleyeceğiz. Ayrıca Kişiye özel tedavi ürünleri, Bakanlığımız öncülüğünde ve TÜSEB koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla geliştirilecek. Bu sayede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına da katkı sağlanacak. Bu hususta kamuda ilk adım olarak Adana Şehir Hastanesinde doku hücre merkezini faaliyete geçirdik. Üretime başladık. Diğer şehir hastanelerimizde planlıyoruz. Bu mevzuatın Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.