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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Türkiye'de görülmedi

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Dünyaya hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'de virüse enfekte herhangi bir kişinin olmadığını ifade ederek "Bir salgın hastalık endişemiz yok. Yani şu an için alarm durumu yok. Milletimiz rahat etsin. Biz sağlık sistemi olarak buna hazırız. Hazırlıklıyız. Aynı zamanda bütün kontrollerimizi, bütün önlemlerimizi almaya başladık." dedi.

Afrika'da ortaya çıkıp dünyaya hızla yayılan maymun çiçeği virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Bir salgın hastalık endişeniz yok. Yani şu an için alarm durum yok. Milletimiz rahat etsin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk ekranlarında katıldığı bir canlı yayında dünyaya hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama varSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

"BİLİM İNSANLARI AGRESİF SEYREDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR"

Maymun çiçeği virüsünün Covid gibi bir virüs olmadığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Maymun çiçeği RNA virüsü değil, DNA virüsü. Ne demek? Yani farklı bir virüs çeşidi bu. Daha agresif seyredeceğini bilim insanları düşünmüyorlar. Birincisi o. İkincisi bu 20 yıldır zaten o bölgede, Kongo'da olan bir hastalık esasında. Yeni çıkan bir hastalık değil. Özellikle son 2022 Temmuz'unda orada, Kongo'da bu bölgesel olan bir yerde bu hastalık yaygın hale geliyor. Özellikle uzun süreli temasla bulaşan, uzun süre yan yana kalmakla veya cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık türü. Kovid gibi bir nefes alınımı yoluyla bulaşmıyor. Ve temasla bulaştığı için de yaygınlığı lokalize kalıyor genelde." dedi.

VİRÜS TÜRKİYE'DE VAR MI?

Bakan Memişoğlu, "Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu virüs görülmedi. Yani bunu hem bizim bilim insanları hem altyapımızda şu ana kadar herhangi bir ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Özellikle söylemek istiyorum çünkü bazen insanlar bazı inanmak istedikleri şeyleri duyurmaya çalışıyorlar ama yok yani bizde şu ana kadar yok inşallah da olmasın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama var

"BÜTÜN PLANLARIMIZI, HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

Maymun çiçeği virüsü konusunda bütün hazırlıkların yapıldığını belirten Memişoğlu, "Biz bu acil durumdan sonra bilim kurulumuzu oluşturduk ve bilim kurulu ile beraber bu hastalıkla ilgili nasıl eğer olursa eğer gelirse ülkemize nasıl bir önlem alınması gerekir? Gelmeden nasıl bir önlem alacağız? Gelirse ne yapacağız? Bunlarla ilgili bütün planlamalarımız ve hazırlığımızı yaptık. Bu bilim kurulu, bununla mücadele rehberi esasında bu. Hastalıkla mücadelenin rehberi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü esasında ilanında bunu söylüyor. Hazırlıklı olun ama yayılıp yayılmayacağı konusunda bir netlik yok çünkü lokalize kalıyor genelde Afrika'da bu hastalık." dedi.

"Bütün bilim insanları Kovid gibi bir pandemi beklemiyorlar." diyen Memişoğlu, "Pandemi olacağını düşünmüyorlar. Tabii ki sağlıkta iki kere iki hiçbir zaman dört olmaz. Onun için net konuşulmaz. Bunu toplumun da bilmesi lazım. Çünkü o virüsün yapısı bir anda değişir, başka bir virüse dönüşebilir. Veya başka bir virüs de salgın yapabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama var

"ÇİÇEK AŞISI YÜZDE 85 ORANINDA KORUYOR"

Virüsten korunma yollarına ilişkin olarak da konuşan Memişoğlu, "Aslında bu şu anda söylenen, bilim insanlarının bize söylediği, bununla ilgili zaten çiçek aşısı olanların yüzde 85 korunduğu konusunda. 1980'e kadar da ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan yok biliyorsunuz. Ama yine de biz her türlü önlemimizi alıyoruz. Bugün bizim bakanlığımızdaki bilim kurulumuzun ilan ettiği rehber, 'Nasıl davranacağız? Hastalık nedir? Nasıl dolaşıyor?' Bunların hepsini rehberimizde yayınladık. Ve nasıl mücadele edeceğimizi, ne yapacağımızı da orada ayrıntılı bilim insanları tarafından belirlendi. Bu rehberi bizim web sayfalarımızdan ulaşabilirler." dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği virüsünün belirtilerini anlatan Bakan Memişoğlu, "Şu anda nefesle bulaşmadığını biliyoruz. O yüzden önce ateş ve baş ağrısıyla başlıyor bilindiği kadarıyla. Sonra bu cilt ve görünür bulgular ortaya çıkıyor. Tabii ateş ve baş ağrısı dediğinizde esasen birçok hastalık da olabilir. Ama şu bilinsin yani biz Afrika'dan hikayesi olan işte bu tür vakaları takip etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama var

"ŞU AN İÇİN ALARM DURUMU YOK"

"Bir salgın hastalık endişemiz yok." diyen Bakan Memişoğlu, "Yani şu an için alarm durumu yok. Milletimiz rahat etsin. Şöyle, bu son varyantı öldürme oranının biraz daha yüksek olduğunu gösteriyorlar. Kongo'da 15 bin kişi etkilenmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylemesine göre 517 ölü var. Ama bu genelde "immunosuppressive" dediğimiz başka hastalıklar olan düşkün insanlarda ölüm oranının yüksek olduğunu ifade ediyor. O nedenle de takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Sağlık

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Yorumlar (1)

Eruhlu:

Allah sağlık sıhhat eksik etmesin inşallah bizlerden.. inşallah hiç gelmez bulaşmaz hiç kimseye

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