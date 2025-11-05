Haberler

Türkiye'de 33 Bin Hasta Organ Nakli Bekliyor

Türkiye'de 33 Bin Hasta Organ Nakli Bekliyor
Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de yaklaşık 33 bin hastanın organ nakli için beklediğini belirtti. Böbrek, karaciğer ve kalp gibi organların nakline ihtiyaç duyan hasta sayısının sürekli arttığına dikkat çekti. Üstündağ, organ bağışının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de yaklaşık 33 bin hastanın organ nakli beklediğini söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, kronik hastalıklar ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bazı hastaların organ nakline ihtiyaç duyar hale geldiğini ifade etti.

Böbrek başta olmak üzere karaciğer, kalp ve benzeri organların nakline ihtiyaç duyan hasta sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Üstündağ, binlerce hastanın yaşama tutunmak için nakil beklediğini dile getirdi.

Organ naklinin hastalar için en iyi tedavi yöntemi olduğunu belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaklaşık 33 bin vatandaşımız organlarındaki bozuklukların son döneme ulaşmış olması nedeniyle organ nakli bekliyor. Organ nakli bekleyen hastalar arasında birinci sırada böbrek hastaları geliyor. Türkiye'de 25 bin 651 hasta böbrek nakli bekliyor, böbreği takiben 2 bin 504 hasta karaciğer nakli bekliyor. Kalp nakli bekleyen hasta sayısı 1540, pankreas nakli bekleyen 230, akciğer nakli bekleyen 210, 2 bin 800'e yakın kornea nakli bekleyen hastamız var. Yaklaşık 33 bin hastamız bu organların naklini olup, yaşama tutunmayı ve yeni bir baharı başlatmak istiyorlar."

Üstündağ, organ nakli beklerken hastaların bir kısmının hayatını kaybettiğini, bu nedenle organ bağışının hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

Organ naklinin hastaları hayata bağladığını ifade eden Üstündağ, "Nakillerin vaktinde yapılması çok önemli. Türkiye'de en çok böbrek nakli bekleyen hasta mevcut. Eğer böbreğiniz bozuksa kalbiniz, vasküler yatağınız, beyniniz bozulur. O zehirler bütün organları etkiler. Dolayısıyla nakile kadar olan süre ne kadar uzarsa yaşam süresi azalır." dedi.

Kadavradan nakil sayısı artmalı

Üstündağ, organ nakillerinde kadavradan nakil oranını artırmak zorunda olduklarını belirtti.

Kadavradan organ naklinin salgın döneminde düştüğünü anımsatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Amacımız, yaşamını kaybetmiş ancak organı bozulmamış hastalardan organ nakli yapmayı hedefliyoruz. Böbrek nakli açısından baktığımızda pandemi öncesinde Türkiye'de yapılan her 4 nakilden 1'i kadavradan yapılıyordu. Sağlık Bakanlığımız çok önemli çalışmalar yapıyordu. Ancak pandemi sonrası bu rakamlarda kötüye gidiş oldu. Son verilere göre nakillerin yüzde 9,5'i yaşamını kaybetmiş insanlardan yapılmış oldu. Daha büyük bir kısmı canlıdan yapılıyor. Umuyorum ki yardımsever insanlarımızın bağışlarıyla kadavradan nakil oranı artar ve bir süre sonra ülkemizde nakil bekleyen hasta kalmamış olur."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
Haberler.com
500
