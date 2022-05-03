Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 3 Mayıs'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre bin 193 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 10 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 354 olurken toplam 92 bin 562 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları, kritik sınır olan binin altına düştüğü zaman toplu ulaşım ve hastanelerdeki maske takma zorunluluğu ortadan kalkacak.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 193 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 10 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 354 hasta taburcu olurken bugün 92 bin 562 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,15 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,44 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 819 bin 293 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 35 bin 458 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 750 bin 346 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken bin 344 de yeni vaka tespit edilmişti.