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Türk Kızılayı, Talasemi Hastaları İçin Adana'da Kan Bağışı Alıyor

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Türk Kızılay tarafından başlatılan 'Biz İyilik Severiz' projesi kapsamında, 'Akdeniz anemisi' olarak da bilinen talasemi hastaları için Adana'da kan bağışı alındı. Projeyle talasemi hastalarının kan ihtiyacının kesintisiz karşılanması hedefleniyor.

Türk Kızılay tarafından başlatılan "Biz İyilik Severiz" projesi kapsamında, "Akdeniz anemisi" olarak da bilinen talasemi hastaları için Adana'da kan bağışı alındı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Talasemi Federasyonu, Kan Hastalıkları Federasyonu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi işbirliğiyle yürütülen projenin ilk gününde, Türk Kızılay Adana Şubesi'nde kan bağışı programı düzenlendi.

Adana'da pilot uygulaması başlatılan projeyle, talasemi hastalarının kan ihtiyacının kesintisiz karşılanması hedefleniyor.

Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 6 bin talasemi hastası bulunduğunu söyledi.

Hayata geçirdikleri projeyle talasemi hastalarının yanında olacaklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Amacımız dünyada en sık görülen genetik hastalıklardan biri olan talasemi hastalarımızın kan ihtiyacında yanlarında olmak, ihtiyaçlarını hemen gidermek. Ülkemizde yaklaşık 6 bin talasemi hastası olduğunu ve bunların daha sık olarak Akdeniz havzasında bulunan hastalar olduğunu görüyoruz. Bu amaçla pilot bir proje başlattık. Bu projede 250 hastayı uygulamaya kattık."

Demir, proje kapsamında Adana'da ilk kan bağışının alındığını söyledi.

Bağışçıdan alınan kanın, gerekli işlemlerin ardından hızlı şekilde hastanede kendisiyle eşleştirilen hastaya gönderileceğini anlatan Demir, "Amacımız 250 hastayla başlayan projenin başarılı olması. Sonrasında da ülkemizde bulunan 6 bin hastanın ihtiyacını karşılamak üzere tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması ve genel uygulama haline gelmesi." dedi.

Kan bağışında bulunan Soner Tabakaydın da talasemi hastalarına şifa olacağı için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Sağlık

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