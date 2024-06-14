Dünya Sağlık Otoriterleri'nin gözü Türk hekiminde

Omurga cerrahisinde önemli çalışmalara imza atan Türk doktor Tuna Pehlivanoğlu, omurga cerrahisinin önemli ödüllerinden biri olan "Hibbs" Ödülü'ne aday oldu. Türk doktor Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu'nu başta Skolyoz ve Kifoz olmak üzere omurga üzerinde önemli operasyonlara imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda omurga cerrahisi üzerine yoğun çalışmalarda bulunan Pehlivanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Cleveland Clinic, Ohio Omurga Cerrahisi Merkezi'nde omurga üzerine araştırmalarda bulunup, birçok ameliyatta rol aldı.

Başarılı hekim Almanya Schön Klinik'de omurga cerrahisi üst ihtisası sırasında sayısız boyun - sırt ve bel omurgası ameliyatlarında, skolyoz ve kifoz gibi omurga deformite ameliyatlarında bulundu. Aynı zamanda yine aynı klinikte fıtık, bel kayması, omurga kanal darlığı gibi dejenere olmuş omurga ameliyatlarında çok sayıda başarıya imza atıp, endoskopik ve minimal invazif omurga cerrahisi ameliyatlarında adından söz ettirdi.

Skolyoz Araştırma Cemiyeti (Scoliosis Research Society) Kongresi'nde, literatüre geçen ilk ipli skolyoz ameliyatı ile klasik füzyon ameliyatını karşılaştıran ve sonuçlarını tüm dünyadan meslektaşlarına sunan Doç. Dr. Pehlivanoğlu böylelikle omurga cerrahisinin önemli ödüllerinden biri olan " Hibbs " Ödülü'ne aday oldu.

OMURGA CERRAHİSİ ADINA KÖŞE TAŞI TEŞKİL EDECEK BİR ÇALIŞMA

2024 yılında ise, Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu ve Prof.Dr. Mehmet Aydoğan güç birliği yaparak, tıp literatüründe bir ilke daha imza attılar. Skolyozdaki ipli sistemi, kifoza da uygulayıp, bu şansı sadece skolyoz hastası çocukların değil, kifoz hastalarının da kullanabileceğini gösterdiler.

Omurga cerrahisi adına bir köşe taşı teşkil edecek bu çalışma, Avrupa Omurga Cerrahisi'nin resmi yayın organı European Spine Journal'da yayınlandı ve bu sayede dünyaya ipli sistemin yalnızca skolyoz hastalarında değil, kifoz hastalarında da kullanılabileceğini ve bu sayede o çocukların da büyüme ve gelişmeye devam edecek ameliyattan istifade edebileceğini tüm dünyadan meslektaşlarına göstermiş oldular.

Avrupa Omurga Cerrahisi Derneği (EUROSPINE) eğitmeni olarak, EUROSPINE kurs ve modüllerinde meslektaşlarına omurga cerrahisi ile ilgili deneyimini aktarmaya devam eden Tuna Pehlivanoğlu, 2024 yılında transfer olup çalışmaya başladığı Bht CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde Omurga Birimi'ni kurarak omurga cerrahisinde başarılarına devam ediyor.

Dr. Omurga olarak anılan başarılı hekim başta Avrupa olmak üzere Dünya genelinde seminerler ve eğitimler vermekle birlikte, İpli Skolyoz ve İpli Kifoz ameliyatları / tedavi yöntemleriyle tüm dünyadan meslektaşlarına yol gösterici bir hekim oldu.