TTB, Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Çağrısı Yaptı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son olarak dün Hatay'da meydana gelen ve son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme gelen sağlıkta şiddet olaylarına tepki gösterdi. TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddet vakasıyla karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Sağlıkta şiddet artık sadece çalışma alanlarımızda değildir. Sağlıkta artan şiddet dilinin, şiddetin TTB ve tabip odaları olarak karşısındayız ve sağlıkta şiddetle etkin mücadele çağrımızı yineliyoruz. Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle izledik. Adli ve idari mercilere yansımış olan bu olayda sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

TTB, dün Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen bir hasta tarafından hamile hekime uygulanan şiddet özelinde son günlerde artan sağlıkta şiddet olaylarını protesto etti. Konuya ilişkin bugün TTB Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları şunları dile getirdi:

"SAĞLIKTA ŞİDDET POLİTİK BİR TERCİHTİR, BU TERCİHİN SONUCU DA MAALESEF MESLEKTAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDER BOYUTTA"

"Şunun adını artık net koymamız gerekiyor, bizler hekim olarak bunun teşhisini koyduk, sağlıkta şiddet politik bir tercihtir, bu tercihin sonucu da maalesef meslektaşlarımızın can güvenliğini tehdit eder boyutta. Bizlerin en ufak bir muhalif sözüne cezalar yağdıran siyasi erk artık bizim doktor dövme özgürlüğümüz var diyen kişilerin sözlerini maalesef ifade özgürlüğü olarak değerlendirmekte. Bu sürecin sonucunda da bu olaylar yaşanmakta. Şu anda rapor edilen, bizlerin haberdar olduğumuz vakaların onlarca katı maalesef her gün sözel ve fiziksel şiddet yaşanıyor. Maalesef her gün bu olaylara artan sayılarla karşılaşacağımız da bir gerçek ama biz TTB olarak güvenli çalışma ortamları sağlanana kadar mücadelemizi bırakmayacağız. Bizim savunduğumuz şeyler aslında yurttaşların sağlık hakkı mücadelesidir, bu mücadelede onları da bizlerle mücadele etmeye çağırıyoruz. Kamu otoritesi sorunu çözmek istiyorsa biz görüşmeye ve çözüm önerilerimizi birlikte hayata geçirmeye hazırız. Bu konuda birikimimiz de irademiz de gücümüz de var, sadece samimiyet istiyoruz. Birkaç tweetle sağlıkta şiddetin önlenemeyeceğini biliyoruz."

Merkez Konseyi adına açıklamayı okuyan TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten okudu. Ökten, şunları kaydetti:

"SAĞLIKTA ARTAN ŞİDDET DİLİNİN, ŞİDDETİN TTB VE TABİP ODALARI OLARAK KARŞISINDAYIZ VE SAĞLIKTA ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELE ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

"Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir. Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddet vakasıyla karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Sağlıkta şiddet artık sadece çalışma alanlarımızda değildir. Görsel-yazılı basın üzerinden, dizilerde, filmlerde, sosyal medya mecralarında da olabilmektedir. Sözlü, yazılı, görsel, fiziksel hangi şekilde olursa olsun sağlıkta şiddete karşı tüm meslektaşlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Sağlıkta artan şiddet dilinin, şiddetin TTB ve tabip odaları olarak karşısındayız ve sağlıkta şiddetle etkin mücadele çağrımızı yineliyoruz. Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle izledik. Adli ve idari mercilere yansımış olan bu olayda sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz.Yaşanan olayla ilgili Hatay Tabip Odamız ve Türk Tabipleri Birliği, il sağlık müdürlüğü ve Hatay Valiliği ile görüşmektedir. Sağlıkta şiddete karşı güvenli çalışma koşulları için Emek bizim, söz bizim!"

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkede 9 kişide görüldüğünü açıkladığı Covid-19 Eris varyantına ilişkin de konuşan Ökten, şunları söyledi:

"TEST YAPILMA ORANLARININ DA MUTLAKA ARTIRILMASI GEREKİR"

"Eris ile ilgili; Biz 29 Ağustos'ta bir açıklama yapmıştık, Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu davranmaya davet ediyoruz 'Covid-19 yeni varyantlarla devam ediyor' demiştik. Bu varyantı ortaya çıkarmak için test yapılması gerekir, test yapılmıyordu. Uyarılarımız sonucunda test yapılmaya başlandı ve 9 vatandaşımızda şu an Eris varyantının olduğu bilgisini verdi. Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme diyor sayın bakan, ancak bu konuları endişe etmeliyiz. Oldukça hızlı bir yayılma süreci olduğunu belirtti DSÖ, test yapılma oranlarının da mutlaka artırılması gerekir diye düşünüyoruz."