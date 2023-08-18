Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde Aktif Karbon Solüsyonu İlacı Üretildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi eczanesinde zehirlenme vakalarında kullanılan aktif karbon solüsyonu ilacı üretilmeye başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanede görevli eczacılar tarafından majistral (eczanelerde hazır bulunmayan doktor tarafından reçeteye yazılmış formüle göre hazırlanan ilaç) laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından zehirlenme vakalarında kullanılan aktif karbon solüsyonu ilacı üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite hastanesinin sağlık alanındaki öncü görevini büyük bir başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Başarılı eczacıları tebrik eden Tabakoğlu, "Bölgenin ve Balkanlar'ın en güçlü ve en büyük sağlık üssü konumunda olan hastanemiz, her geçen gün büyümeye ve tedavi kapasitesini artırmaya devam etmekte. Bu büyüme ve gelişime destek olan tüm öğretim üyelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başeczacı Halil Yükseloğlu ise laboratuvarda yapılan çalışmalarla aktif karbon içerikli ilaçların temininde yaşanan sıkıntıların önüne geçildiğini vurguladı.

Temin sıkıntısı yaşanan ilaçların laboratuvarda üretilmesinin önemine değine Yükseloğlu, şunları kaydetti:

"İlaç zehirlenme vakalarında kullanılan aktif karbon solüsyonu ilacında bir takım temin problemleri yaşamıştık. İlimiz geneli hastanelerinde de yaşanan bu problemi hastanemiz eczacıları, kendi bünyelerinde majistral laboratuvarı kurarak, majistral olarak üretmeye başladı. Bu süreçte, hastanemize gelen hastalarımıza mağduriyet yaşatmadık. Çevre hastanelerinden de hastanemize gelen hastalarımızdan güzel geri dönüşler almak bizleri mesleki olarak gururlandırmıştır."

Edirne Belediyesi bünyesinde vatandaşlara psikolojik danışma hizmeti veriliyor

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilen psikolojik danışma hizmetinden, 2023 yılının ilk yarısında 203 vatandaş yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzman psikolog Bahar Yıldız tarafından verilen danışmanlık hizmetinde vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, her yaştan vatandaşa danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Yıldız, danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Saadet Partili yöneticiler Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Hüseyin Es, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Es ve beraberindeki partililer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Es, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediklerini belirtti.