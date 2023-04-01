Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 hastaya umut oldu

Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Arife Korkmaz'ın organları Konya, Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecek

KARAMAN - Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Arife Korkmaz'ın organları 4 hastaya nakledilecek.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralanan Arife Korkmaz (22), ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde 4 gündür tedavisi süren Korkmaz'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler neticesinde Korkmaz'ın organlarının bağışlandı. Ankara Başkent Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli ekiplerinin yaptığı operasyonla Korkmaz'ın kalp, karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlardan böbrekler Konya'ya, kalbi Antalya'ya, karaciğeri ise İstanbul'a gönderildi.

Kaza 4 gün önce meydana geldi

Arife Korkmaz'ın geçirdiği trafik kazası 4 gün önce Karaman-Mersin Karayolunun 3. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden E.U. idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile H.Y. yönetimindeki 70 ABM 796 plakalı motosiklet yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücülerden H.Y. ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Y.E. ve Arife Korkmaz yaralanırken, 11 koyun da telef oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Arife Korkmaz, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.