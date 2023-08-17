Trabzon'da Siroz Hastası Orhan Çavuşoğlu Ambulans Uçağıyla Bursa'ya Nakledildi

TRABZON'da siroz nedeniyle tedavi gören Orhan Çavuşoğlu (61) durumu ağırlaşınca, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Bursa'ya getirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde siroz teşhisi konulup tedaviye alınan Orhan Çavuşoğlu'nun durumu ağırlaşınca Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi. Hastanın ileri tedavi için Bursa'ya gönderilmesi kararlaştırılınca, ambulans uçak sevk edildi. Trabzon Havalimanı'ndan gece saatlerinde kalkan ambulans uçak ile Bursa'ya getirilen Çavuşoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Çavuşoğlu, burada tedavi altına alındı.