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Tıp dünyası şokta! Genç kadının göğüsleri cinsel organında büyüdü

Tıp dünyası şokta! Genç kadının göğüsleri cinsel organında büyüdü

Sağlık Haberleri

İran'da yaşayan genç kadının göğüslerinin cinsel organında büyüdüğü tespit edildi. Genç kızı ameliyata alan doktorlar parçayı bölgeden çıkardı. Bilim insanları bu durumun çok nadir gerçekleştiği ve resmi kayıtlara geçen sadece birkaç vakanın olduğunu dile getirdi.

İran'da 24 yaşındaki bir kadın, 12 yıl boyunca cinsel organında meydana gelen şişkinliği acı duymadığı için umursamadı. Acıları artınca doktora giden kadının organındaki şişkinliği doktorlar ameliyat ile aldı.

Doktorlar daha sonra şişkinliğin ne olduğunu öğrenmek için alınan parçayı laboratuvara yolladı. Yapılan incelemede kadının göğsünün cinsel organın içinde büyüdüğü ve şişkinliğin tamamen göğüs dokusu ile aynı olduğu ortaya çıkınca büyük bir şok yaşandı.

Tıp dünyası şokta! Genç kadının göğüsleri cinsel organında büyüdü

Journal of Medical Case Reports dergisine konuşan doktorlar, göğüslerin genel olarak süt bölgesinde büyüdüklerini fakat bazı durumlarda koltuk altı, karın ve cinsel organ kısımlarında da nadiren büyüdüğünü söyledi.

Doktorlar böyle bir durumun yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve resmi kayıtlara göre sadece birkaç vakanın meydana geldiğini söyledi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Sağlık

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