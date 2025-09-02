Tilki ile köpek boğuştu, bir belde karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan besicinin köpeği bir tilki ile boğuştu.

GERÇEK KÖPEĞİN ÖLÜMÜYLE ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra köpeğinin öldüğünü gören besici, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen ekiplerce alınan numuneden köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

BELDE KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatılırken, beldeye 6 ay boyunca kedi ve köpek giriş çıkışı yasaklandı. Ayrıca ekipler besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.