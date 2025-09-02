Tilki ile köpek boğuştu, bir belde karantinaya alındı
Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan besicinin köpeği bir tilki ile boğuştu. Bir süre sonra aniden ölmesiyle köpeğin kuduz olduğu anlaşılınca beldede karantina uygulaması başlatıldı. Bbeldeye kedi ve köpek giriş-çıkışları 6 ay boyunca yasaklandı.
GERÇEK KÖPEĞİN ÖLÜMÜYLE ORTAYA ÇIKTI
Bir süre sonra köpeğinin öldüğünü gören besici, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen ekiplerce alınan numuneden köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.
BELDE KARANTİNAYA ALINDI
Bunun üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatılırken, beldeye 6 ay boyunca kedi ve köpek giriş çıkışı yasaklandı. Ayrıca ekipler besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık