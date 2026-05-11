Bu yıl "Stratejiden Dönüşüme, İş Birliğinden Küresel Vizyona" mottosuyla düzenlenen Tıbbi Cihaz Yönetişim Zirvesi 2.0, Antalya'da başladı.

Tıbbi Cihaz Sektörü Platformu tarafından Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. İhsan Şahin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Şinasi Candan, DMO Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Koca, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkanı Kemal Yaz, Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, TOBB Türkiye Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz, Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER) ve zirve Başkanı Onur Akgün ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, hastane yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

TÜMDEF Başkan Vekili, EGEDER ve Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Onur Akgün, AA muhabirine, sektörün uzun yıllar kendi kongrelerini düzenlediğini ancak bir süre ara verildiğini söyledi.

Geçen yıl sağlık ekosisteminin ve ilgili bakanlıkların ihtiyacını görerek zirvenin ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Akgün, bu yıl da sektör paydaşlarını yeniden bir araya getirdiklerini ifade etti.

Zirvelerin sağlık ekosistemindeki tüm bileşenleri ortak hedefler doğrultusunda buluşturduğunu dile getiren Akgün, "Bu tür organizasyonlar, aynı hedefe farklı fikirlerle ulaşabilme kültürünü yansıtıyor. Finansal süreçler, mevcut yapısal mevzuatlar, tedarik ve satın alma yöntemleri, afet dönemlerinde tıbbi cihaz tedarikinin organizasyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu politikalarının sektöre uyumu ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun belgelendirme süreçleri gibi çok sayıda başlığı ele alacağız." dedi.

Yaklaşık 600 katılımcının yer aldığı zirvede sektör firmalarının yanı sıra şehir, kamu ve üniversite hastanelerinden yöneticiler, hekimler ve idari personelin de bulunduğunu aktaran Akgün, etkinliğin önemli bir fikir alışverişi ortamı oluşturduğunu kaydetti.

Akgün, yerli üretimin güçlendirilmesinin sektör açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da sağ olsun zirvemize canlı yayınla katıldılar. Yerli üretime vurgu yaparak önem verdiğini ilettiler. Elbette bizim de hedefimiz yerli üretimin güçlenmesi, ülkemizin tıbbi cihaz anlamında dünyadaki ülkeler kadar söz sahibi olabilmesi adına bir yarar sağlamak. Bizler de bunun için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz da zirvede finansman, tedarik ve regülasyonlarla ilgili sorunları paydaşlarla değerlendirdiklerini söyledi.

Sağlık sektörünün stratejik öneminin giderek arttığını ifade eden Yaz, savaşlar ve küresel gelişmelerin sağlık alanındaki tedarik süreçlerini daha önemli hale getirdiğini belirtti.

SEİS Başkanı Metin Demir ise Türkiye'nin tıbbi cihaz sektöründeki ihracatının son yıllarda önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Sağlık sektörünün enerji ve savunma sanayisiyle birlikte stratejik alanlardan biri olduğunu dile getiren Demir, "Ülkemizin sağlık hizmetleri kapasitesine inanıyoruz. Yapay zeka, biyoteknoloji ve yüksek katma değerli üretim alanlarında yeni yatırımlar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

TOBB Türkiye Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz de ticarette güven ve iletişimin önemine işaret ederek, zirvenin sektörün geleceğinin tartışılması açısından önemli bir platform sunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını, savaşlar, yapay zeka dönüşümü ve küresel ticarette yaşanan değişimlerin sağlık sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Özgürbüz, kamu kurumlarıyla sektör temsilcilerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu kaydetti.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, zirvenin sektör tarafından düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Geçen yılki organizasyonun başarılı geçtiğini, bu yıl da yoğun katılımla verimli bir zirve gerçekleştirilmesini beklediklerini dile getiren Dağçınar, "Sektörün önemli sivil toplum kuruluşları bir araya geliyor. Sağlık Bakanlığı, SGK ve diğer kamu kurumlarının tam kadro katılım sağlaması zirveye ayrı bir değer katıyor. Biz de bu fırsattan yararlanarak mevcut durumu değerlendiriyor, gelecekte ülkemiz adına neler yapılabileceğini ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) Başkanı Ayfer Türkoğlu, zirvede sağlık sektöründeki düzenleyici süreçler, yerli üretimin desteklenmesi ve medikal cihaz sektörünün sürdürülebilir büyümesine ilişkin konuların ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı tarafından yerli üretim kapasitesinin desteklenmesine yönelik verilen mesajların sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Türkoğlu, firmaların tedarik süreçlerinde yaşadığı regülasyon ve gümrük kaynaklı sorunların çözümüne yönelik ortak çalışma yürütülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Başkanı Gürdal Şahin de tıbbi cihaz sektörünün gelişimi için paydaşlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, zirvenin paydaşları arasında yer almaktan ve düzenleyici ekipte bulunmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Uçar, diş hekimliği sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve üreticilerin mevcut sorunlarının çözümü ile sektörün daha ileri taşınmasına yönelik konuların zirvede ele alındığını söyledi.

Zirvede "Türkiye Tıbbi Cihaz Ekosisteminin Bugünü ve Yarını" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. İhsan Şahin ile TOBB Türkiye Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz konuşma yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ise programa çevrim içi katıldı.

Zirve, 13 Mayıs'a kadar devam edecek.