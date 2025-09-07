Temporomandibular Eklemler için Kişiye Özel Tedavi Projesi

ÇİĞNEME ve konuşma için önem taşıyan Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıklarının, toplumun büyük bir kesimini etkilediğini söyleyen Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, kişiye özel tedavi ihtiyacından hareketle bir proje geliştirdiğini duyurdu. Doç. Dr. Bilir, KOSGEB desteğiyle kurduğu şirketinde iki yıllık bir Ar-Ge sürecine başladıklarını aktardı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, toplumun yüzde 65-70'ini etkileyen TME rahatsızlıklarına dikkat çekti. Doç. Dr. Bilir, kişiye özel bir tedavi modeline dayanan projesiyle sağlık ve teknoloji alanlarında yeni bir sayfa açmayı hedeflediğini belirtti.

'EKLEM AĞRISI, SES VE HAREKET KISITLILIĞIYLA ORTAYA ÇIKIYOR'

TME eklem rahatsızlıklarının sık görülmesine rağmen teşhis ve tedavi süreçlerinin hala yeterince bilinmediğini belirten Doç. Dr. Halenur Bilir, "Bu eklem, çiğneme ve konuşma gibi temel işlevlerde önemli rol oynuyor. Sorun yaşandığında ağrı, ses, hareket kısıtlılığı ve çiğneme kaslarında hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ne yazık ki lisans eğitimi sürecinde bu konuda detaylı bir eğitim alınamıyor" dedi.

Uzmanlık sürecinde Kentucky Üniversitesi'nde eğitim aldığını dile getiren Doç. Dr. Bilir, "Eğitim sonrası pek çok hastayla çalıştım. Gördüm ki bu tedavi yöntemi tamamen kişiye özel olmalı. Bu alanda çalışan diş hekimlerinden de sık sık danışmanlık talebi gelmeye başladı" diye konuştu.

'İKİ YILLIK BİR AR-GE SÜRECİ İÇİNDEYİZ'

Artan talepler ve tedavi ihtiyacından yola çıkarak bir proje hazırladığını söyleyen Doç. Dr. Bilir, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı'na başvurdum. Projem Eylül 2024'te kabul edildi. Medipol Üniversitesi'nin Medipol META Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKMER) şirketimi kurdum. İki yıllık bir AR-GE süreci içindeyiz" dedi.

'TEDAVİ, PARMAK İZİ GİBİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI'

Temporomandibular eklemin her bireyde farklı olduğunu ve bu nedenle tedavisinin de kişiye özel olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Bilir, "Bu alanda bazı protokolleri standartlaştırmak istiyoruz. Her bireyde eklem hareketi farklı, tıpkı parmak izi gibi. Diş hekimleriyle iş birliği içinde bu hizmeti daha fazla kişiye ulaştırarak toplumda şifa bulacak kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.