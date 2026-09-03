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Şehir Hastanesinde Yeni Güvenlik Önlemleri

Şehir Hastanesinde Yeni Güvenlik Önlemleri
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hasta, yakınları, sağlık çalışanları ve ziyaretçilerin güvenliği için X-Ray cihazı ve kapı tipi metal dedektörler devreye alındı. Kontrollerin daha düzenli ve hızlı yapılması hedeflenirken, güvenlik altyapısının geliştirilmesine devam edileceği belirtildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanları ile ziyaretçilerin güvenliğinin artırılması amacıyla yeni güvenlik uygulamaları devreye alındı.

Hastanede güvenlik tedbirleri kapsamında ana giriş bölümüne X-Ray cihazı yerleştirilirken, hastanenin diğer girişlerinde de kapı tipi metal dedektörlerle kontrol yapılmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte hastaneye girişlerde gerçekleştirilen kontrollerin daha düzenli ve hızlı şekilde yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Güvenlik personelinin de teknolojik sistemler sayesinde kontrolleri daha etkin şekilde gerçekleştirebildiği kaydedildi.

Hastane yönetimi tarafından, sağlık hizmetlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülebilmesi için güvenlik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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