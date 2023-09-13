Tekirdağ Sağlık Müdürü Muratlı Kaymakamını ziyaret etti

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur'u ziyaret ederek, Muratlı ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi binası hakkında bilgi verdi. Kaymakam Uygur, ziyaretten memnuniyetini belirterek teşekkür etti.