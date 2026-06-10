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Tekirdağ'da "Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla anne adaylarına yakın takip

Tekirdağ'da 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla anne adaylarına yakın takip
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması Tekirdağ'da devam ediyor. Anne adaylarına gebelikten doğum sonrasına kadar birebir rehberlik, ev ziyaretleri ve mobil uygulama desteği sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla ülke genelinde hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması, Tekirdağ'da da başarıyla sürdürülüyor. Uygulamada anne adaylarına gebelikten doğuma, doğum sonrasındaki lohusalık dönemine kadar birebir rehberlik hizmeti sunuluyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada özellikle ilk gebeliğini yaşayan ve gebeliğinin son üç ayında bulunan kadınlar ile yüksek riskli gebeler yakından takip ediliyor. Anne adayları telefonla aranarak rutin kontrolleri hakkında bilgilendirilirken, ihtiyaç duyulan durumlarda sağlık personelleri tarafından ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Uygulama sayesinde gebelerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, doğru ve güvenilir sağlık bilgilerine doğrudan sağlık profesyonelleri aracılığıyla ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. Gebelik sürecinin her aşamasında desteklenen anne adayları, doğuma daha bilinçli ve hazırlıklı şekilde yönlendiriliyor.

Öte yandan gebelerin süreçlerini daha yakından takip edebilmeleri amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Uygulama sayesinde anne adayları haftalık gebelik takibi yapabiliyor, gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerine ilişkin güvenilir sağlık bilgilerine kolaylıkla erişebiliyor.

Ev ziyaretleri sırasında gebelere atanan ebeler tarafından Tekirdağ genelindeki gebe okulları hakkında bilgi verilirken, anne adayları bu eğitim programlarına yönlendiriliyor. Eğitimlerde gebelikte sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, güvenli ilaç kullanımı, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri, pilates ve doğuma hazırlık süreçleri gibi konular ele alınıyor.

Ayrıca doğum çantasının hazırlanması, doğum sonrası anne ve bebek bakımı, emzirme teknikleri ve yenidoğan bakımı konularında da uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Böylece anne adaylarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlanması amaçlanıyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın başladığı günden bu yana yüzlerce gebe ile birebir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla anne adaylarına yönelik rehberlik çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Uygulama hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ilçe sağlık müdürlüklerine başvurabilecekleri bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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