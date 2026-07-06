Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşırı sıcak uyarısı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle vatandaşları sıcak çarpması ve sıcağa bağlı sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, sıcaklık ve nem artışının vücut ısısını yükselterek başta beyin ve hayati organlar olmak üzere kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edilirken, dışarı çıkılması gereken durumlarda açık renkli, ince ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, güneş koruyucu ürünlerden faydalanılması gerektiği vurgulandı. Açık alanda çalışanların ise güneş altında uzun süre kalmamaları, sık sık dinlenmeleri ve yeterli miktarda sıvı tüketmeleri istendi.

Açıklamada, bebek, çocuk, engelli bireyler ve evcil hayvanların park halindeki araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğine dikkat çekilerek, araç içi sıcaklığın çok kısa sürede hayati tehlike oluşturabilecek seviyelere ulaşabileceği hatırlatıldı.

Beslenme konusunda da uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü, susama hissi beklenmeden gün boyunca en az 2 ila 2,5 litre su tüketilmesini önerdi. Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi, çay, kahve ve gazlı içecekler yerine su, ayran, süt ve doğal meyve sularının tercih edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca açıkta satılan gıdaların tüketilmemesi ve kolay bozulan gıdaların uygun şartlarda muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

İş yerleri ve toplu yaşam alanlarında da gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, kapalı alanların düzenli havalandırılması, çalışma saatlerinin sıcaklık şartlarına göre planlanması, çalışanlara yeterli dinlenme molası verilmesi ve içme suyuna sürekli erişim sağlanmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların sıcak havalarda hem kendi sağlıklarını hem de çevrelerindeki risk grubunda bulunan kişileri korumak için alınan uyarı ve tavsiyelere titizlikle uymalarını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı