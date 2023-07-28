TEİS Genel Başkanı: İlaç yokluğu sorununun çözümü için İlaç Fiyat Kararnamesi yeniden düzenlenmeli

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuruna yapılan artışın ardından bazı ilaçların depolarda bulunmaya başladığını ancak hala bazı ilaçlara erişimin olmadığını belirtti. Saydan, ilaç yokluğunun çözümü için İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden düzenlenmesi ve yılda dört defa enflasyon oranında güncelleme yapılması gerektiğini söyledi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, 24 Temmuz'da ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuruna yüzde 30,5'lik artış yapılmasının ardından özellikle son birkaç aydır piyasada olmayan bazı ilaçların depolarda bulunmaya başladığını ancak bazı ilaçlara erişimin hala olmadığını söyledi. Saydan "İlaç yokluğu sorununun çözümü için ekonomik gerçekliğe aykırı bir hale gelen İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede de yılda dört defa enflasyon oranında güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İlaç yokluğunun sorumlusu biz eczacılar olmadığımız gibi bu sorunun sorumlusu değil mağduru olduğumuz için halkımızla beraber yaşadığımız mağduriyeti giderecek kalıcı bir çözüm istiyoruz" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ), 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun yüzde 30,5'lik artışla 10.76 TL'den 14,03 TL'ye yükseltilerek güncellenmesine rağmen hala bazı ilaçlara erişimin olmadığına dikkat çekti. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yapan TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç depolarında olmayan ilaçların bazılarına ise bu güncelleme sayesinde erişebildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"SON BİRKAÇ AYDIR PİYASADA BULUNMAYAN BAZI İLAÇLAR 24 TEMMUZ SABAHINDAN İTİBAREN ANİDEN DEPOLARDA BULUNMAYA BAŞLANDI"

"Özellikle son birkaç aydır piyasada bulunmayan bazı ilaçlar 24 Temmuz sabahından itibaren aniden depolarda bulunmaya başlandı. Pazar gecesi sevkiyat yapılmış olsa bile rafa geçmesi öğlen saatlerini bulacak ilaçlar sabah mesai saatiyle beraber raflarda yerini aldı. Aynı gün içinde yokluğunu çektiğimiz bir kısım ilaç da depolardan eczanelerimize gelmeye başladı. Bu hayret verici durum Noel Baba gerçekten var mı sorusunu akıllara getirmiyor değil!

"İLAÇ YOKLUĞUNUN SORUMLUSUNUN ECZACILAR DEĞİL DE DÜŞÜK İLAÇ KURU OLDUĞU ARTIK TÜM TARAFLARCA BİLİNEN GERÇEK"

Daha önce vatandaşlarımız her gün eczanelerimize geldiklerinde yaşadıkları sorun yüzünden eczanelerimiz suçlandı. Ama sorunun kaynağının eczanelerimiz olmadığı, düşük ilaç kuru uygulaması yüzünden üretilmeyen ya da ihraç edilmeyen ilaçların oluşturduğu ilaç yokluğu sorunu yanında kurun güncellenme beklentisine bağlı olarak da üretim ve sevkiyat düzenlemesi yapılmasının da ilaç yokluğunun bir diğer nedenini oluşturduğu artık tüm taraflarca bilinen bir gerçek. Şimdi aniden depolarda bulunmaya başlayan bazı ilaçlar da bu durumu kanıtlar nitelikte.

"İLAÇ YOKLUĞU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNDE YILDA DÖRT DEFA ENFLASYON ORANINDA GÜNCELLEME YAPILMASI GEREKİYOR, BİZİM YAŞADIĞIMIZ MAĞDURİYETİ DE GİDERECEK KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

İlaç yokluğu sorununun çözümü için ekonomik gerçekliğe aykırı bir hale gelen İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede de yılda dört defa enflasyon oranında güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İlaç yokluğunun sorumlusu biz eczacılar olmadığımız gibi bu sorunun sorumlusu değil mağduru olduğumuz için halkımızla beraber yaşadığımız mağduriyeti giderecek kalıcı bir çözüm istiyoruz. Zira hala bulunamayan ilaçlar var ve her zaman dediğimiz gibi en pahalı ilaç bulunamayan ilaçtır. Halkımızın ve eczacıların bu bedelin ödemesinden yapılacak düzenlemelerle kalıcı olarak kurtarılması gerekmektedir."