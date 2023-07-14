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"Tedavi edilmeyen kasık fıtığı sindirimi vurabilir"

Sağlık Haberleri

İlerleyen kasık fıtıklarının sindirim problemlerine ve hareket kısıtlılığına neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, "Hastada bulantı ve kusma, iştahsızlık, kabızlık, şişkinlik ve ateş görülebilir.

İlerleyen kasık fıtıklarının sindirim problemlerine ve hareket kısıtlılığına neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, "Hastada bulantı ve kusma, iştahsızlık, kabızlık, şişkinlik ve ateş görülebilir. Fıtık bölgesinde şişlik, kızarıklık ve morarma oluşması boğulma olabileceğini gösterir. Bağırsakların kasıkta fıtık oluşturan kısmının tıkanıklığını gidermek, kan dolaşımını tekrar sağlamak gerekir. Fıtıklar kendiliğinden iyileşmez. Kasık fıtıklarının ilaçla tedavi etmek mümkün değildir. Kasık fıtığının tedavisi cerrahi tedavi yöntemleri ile mümkün olabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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