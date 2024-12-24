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Tatvan Devlet Hastanesi Sağlıkta Kalite Değerlendirmesinde Rekor Puan Aldı

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Tatvan Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği Sağlıkta Kalite Standartları Merkezi değerlendirmesinde 100 üzerinden 95,3 puan alarak Bitlis genelinde en yüksek puanı elde etti. Başhekim Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuç verdiğini belirtti.

Tatvan Devlet Hastanesi SKS değerlendirmesinde Bitlis genelinde 95, 3 puan aldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Merkezi değerlendirmesinde Bitlis genelinde 100 tam puan üzerinden 95,3'le rekor puan aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Merkezi değerlendirme sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Kalite Standartları Merkezi değerlendirme, sağlık kurumlarının hizmet kalitesini ölçerek hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Tatvan Devlet Hastanesi, sağlık hizmetleri, hasta haklarına verdiği önem, hijyen standartları ve kurumsal yönetim süreçleriyle 100 tam puan üzerinden 95,3'le yüksek puan elde etti.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Başhekim Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, "2022 yılında 93.94 puan almıştık. 2024 yılında ise puanımızı artırarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilen 41 bölüm ve 459 standart kapsamında bin 415 ölçüt üzerinden 95.3 puan almayı başardık. İl genelinde en yüksek puanı almış olmamız ve hastane kampüsümüzün dağınık yapısına rağmen tüm ek binalarımızla birlikte bu başarıyı elde etmemiz bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, hasta odaklı, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunma hedefimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Sağlıkta Kalite Standartları Merkezi değerlendirmesinde aldığımız bu yüksek puan, özverili çalışanlarımızın ve hasta ile hasta yakınlarının bize olan güveninin bir sonucudur. Vatandaşlarımıza hak ettikleri en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da sağlık hizmetlerindeki mükemmellik anlayışımızı sürdürecek; hem il genelinde hem de bölgede örnek bir sağlık kuruluşu olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm idari kadromuza, birim sorumlularımıza, kalite birimimize ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

2022 yılında il genelinde ortalama 85,55 olan SKS puanı, 2024 yılında 90,07'ye yükseldi. Sağlık kuruluşlarının hasta hakları, hijyen standartları, kurumsal yönetim süreçleri ve hizmet kalitesine yönelik gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları, memnuniyetin artırılmasına büyük katkı sağladı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğini belirtti.

Tatvan Devlet Hastanesi Sağlıkta Kalite Değerlendirmesinde Rekor Puan Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Sağlık
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