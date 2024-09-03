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Sünnet Sırasında Derisi Kesilen 4 Yaşındaki Çocuk Kayseri Şehir Hastanesinde Tedavi Edildi

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Sünnet sırasında penis derisi yanlışlıkla kesilen 4 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde cildinden yapılan yamayla tedavi edildi. Ailesiyle Niğde'de yaşayan çocuk, sünnet sırasında penis derisinin tamamen kesildiği için hastaneye götürüldü. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyon başarılı geçti ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Sünnet sırasında penisinin derisi yanlışlıkla kesilen 4 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde cildinden yapılan yamayla tedavi edildi.

Ailesiyle Niğde'de yaşayan 4 yaşındaki Mehmet'in sünnet sırasında yanlışlıkla penis derisi tamamen kesildi.

Bunun üzerine çocuk, ailesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

Burada kasığından alınan deri, penisine yama yapılan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, çocuğun, "merdiven altı" diye tabir edilen bir yerde, hekimin bulunmadığı ortamda sünnet edildiğini söyledi.

Sünnet sırasında penis derisinin tamamının kesildiğini tespit ettiklerini belirten Dörterler, şunları anlattı:

"Hastamız, ileri merkez olduğu için buraya sevk edildi. Hastanın ciddi bir problemi vardı. Biz tedavilerini yaptıktan sonra ameliyata aldık. Sünnet derisi tamamen köküne kadar kesilmişti, yanlış sünnetten dolayı. Bu, çocuk için ciddi bir sorun olacaktı. Çocuğun kasık bölgesinden cilt alarak yani kabaca ciltten yama yaparak operasyonu gerçekleştirdik, gayet başarılı geçti. Cilt greftimiz tuttu."

"Sünnet, cerrahi bir işlemdir"

Her çocuğun bu kadar şanslı olmayabileceğine dikkati çeken Dörterler, "Daha ciddi problemler görüyoruz, sık sık bunlara da rastlıyoruz. Ailelere önerim, sünneti cerrahlar tarafından hastane koşullarında, ameliyathanede yaptırmaları. Toplum olarak sünnetin bir cerrahi işlem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Henüz bu bilinç düzeyi oluşmadı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim başımıza gelmez demeyin. Bir kez olur ve çocuğun hayatı kararır. Herkes bu çocuk kadar şanslı olmayabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sağlık

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