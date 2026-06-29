Yazın sünnet yaptırırken yapılan 5 hata

Okulların kapanmasıyla sünnet sezonu başlarken, uzmanlar aileleri yanlış uygulamalara karşı uyardı. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat, sünnetin cerrahi bir işlem olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, yaz aylarında ailelerin en sık yaptığı 5 hatanın iyileşme sürecini uzatabileceğini ve istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Yaz tatilini fırsat bilerek çocuklarını sünnet ettirmeyi planlayan ailelere uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat, sünnetin yalnızca geleneksel bir uygulama değil, cerrahi bir işlem olduğunu vurgulayarak işlem öncesinde mutlaka hekim muayenesi yapılması ve sürecin planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Ferhat, yaz aylarında ailelerin en sık yaptığı 5 hatanın iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

1. Sünneti son dakikaya bırakmak

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat, "Yaz tatili yaklaşırken birçok aile aceleyle karar veriyor. Ancak sünnet öncesinde çocuğun genel sağlık durumunun değerlendirilmesi, varsa ek hastalıklarının gözden geçirilmesi ve uygun yöntemin belirlenmesi gerekiyor."

2. Çocuğun psikolojik hazırlığını göz ardı etmek

Ailelerin yaptığı en önemli hatalardan biri de çocuğu yeterince hazırlamadan sünnet sürecine sokmak. Özellikle okul çağındaki çocuklarda korku ve kaygı oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat, yaşa uygun açıklamalar yapılmasının önem taşıdığını söyleyerek "Çocuğa yanlış bilgiler vermek ya da hiçbir şey olmayacakmış gibi davranmak güven kaybına neden olabilir. Sürecin açık, anlaşılır ve sakin bir şekilde anlatılması gerekir" diye konuştu.

3. Yaz sıcağında bakım kurallarını ihmal etmek

Sıcak havalar nedeniyle terleme miktarının arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat, sünnet sonrasında hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak "İşlem sonrası bakım önerilerine uyulmaması enfeksiyon riskini artırabilir. Bölgenin temiz tutulması, doktorun önerdiği pansuman ve bakım uygulamalarının aksatılmaması büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

4. İyileşme tamamlanmadan denize veya havuza girmek

Yaz tatilinde yapılan sünnetlerde en sık karşılaşılan sorunlardan birinin de çocukların kısa sürede deniz veya havuza girmesine izin verilmesi olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat, "İyileşme süreci tamamlanmadan havuz veya denize girmek enfeksiyon riskini artırabilir. Her çocuğun iyileşme süreci farklıdır. Deniz veya havuz için mutlaka doktorun önerdiği süre beklenmelidir" ifadelerini kullandı.

5. İnternetteki bilgi kirliliğine göre hareket etmek

Sosyal medya ve internet ortamında sünnetle ilgili çok sayıda yanlış bilgi bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat ailelerin karar verirken uzman görüşünü esas alması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Sünnet sonrası bakım, iyileşme süreci veya kullanılan yöntemlerle ilgili her bilgi her çocuk için uygun olmayabilir. Kulaktan dolma bilgiler yerine hekimin önerilerine uyulması en doğru yaklaşımdır."

Yaz aylarında planlama avantajı sağlıyor

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat, sünnet işleminin yılın her döneminde yapılabildiğini ancak yaz tatilinin çocukların okuldan uzak olmaları nedeniyle iyileşme süreci açısından ailelere planlama kolaylığı sunduğunu belirtirken "Bununla birlikte işlemin zamanlamasının yalnızca tatil takvimine göre değil, çocuğun fiziksel ve psikolojik durumuna göre de değerlendirilmesi gerekir" şeklinde görüş verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı