Uzmanından sünnet uyarısı: Uzman doktor ve doğru yaş önemli

Prof. Dr. Selami Sözübir, sünnetin basit bir işlem gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, işlemin uzman hekimler tarafından ve uygun yaşta yapılmasının çocuk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Dünyada yaklaşık 5 bin yıldır uygulanan sünnetin en sık gerçekleştirilen cerrahi işlemlerden biri olduğunu belirten Liv Hospital Ulus Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir, sünnetin sağlık açısından da önemli faydalar sağladığını ifade etti.

Sünnetin çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltabildiğini ve hijyen açısından avantajlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, bazı viral hastalıklara karşı koruyucu etkilerinin de bulunduğunu söyledi.

"Yenidoğan sünneti üç önemli avantaj sağlıyor"

Sünnet için en uygun zamanlamanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Selami Sözübir, işlemin ilk 18 ay içerisinde veya 6 yaş sonrasında yapılmasını önerdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Selami Sözübir, "Erken dönemde yapılan sünnetler tıbbi açıdan daha avantajlıdır. Özellikle yenidoğan sünneti üç önemli nedenle ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki bebeğin genel anestezi alma gerekliliğinin olmamasıdır. İkinci olarak yara iyileşmesi bu dönemde çok daha hızlı gerçekleşmekte ve estetik sonuçlar daha başarılı olmaktadır. Üçüncü avantaj ise bebeğin yapılan işlemi hatırlamaması nedeniyle psikolojik olarak etkilenmemesidir" dedi.

"Sünnet mutlaka uzman hekim tarafından yapılmalı"

Sünnetin her ne kadar kısa süren bir işlem olsa da cerrahi bir müdahale olduğuna dikkat çeken Sözübir, uygulamanın deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sözübir, şöyle devam etti: "Sünnet penil anatomiyi iyi bilen, bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Ayrıca hasta bir çocuk olduğu için hekimin çocukla iletişim konusunda da deneyimli olması gerekir. Bu nedenle mümkün olduğunca çocuk cerrahları veya çocuk ürologları tarafından uygulanmasını öneriyoruz" diye konuştu.

"Lazer ve benzeri yöntemler yerine klasik cerrahi yöntem tercih edilmeli"

Son yıllarda farklı isimlerle tanıtılan sünnet yöntemlerine karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, klasik cerrahi yöntemin halen en güvenilir yaklaşım olduğunu ifade ederek, "Cerrahın tercihine göre küçük farklılıklar olsa da sünnette temel yöntem klasik cerrahi tekniktir. Lazer veya benzeri yöntemler çoğu zaman ticari amaçlarla ön plana çıkarılmaktadır. Kendini yıllardır kanıtlamış klasik yöntemler hem güvenlik hem de başarı açısından tercih edilmelidir" dedi.

"Küçük yaş grubunda genel anesteziden kaçınılmamalı"

Modern tıbbın çocuklarda gerçekleştirilen birçok işlemin genel anestezi altında yapılmasını önerdiğini belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, özellikle yenidoğan dönemi dışındaki küçük çocuklarda lokal anestezi ile sünnet yapılmasının ciddi riskler taşıyabileceğini söyledi.

İlk 18 aylık dönemde yenidoğan dönemi hariç yapılan sünnetlerin genel anestezi altında gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Selami Sözübir, "Bu yaş grubunda lokal anestezi ile yapılan işlemler komplikasyon riskini artırmaktadır. Çocuğun hareket etmesi hem cerrahi başarıyı düşürmekte hem de istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Komplikasyon oranı düşük ancak uzmanlık şart"

Sünnet sonrası komplikasyon oranlarının düşük olduğunu belirten Sözübir, işlemin ehil olmayan kişiler tarafından yapılmasının riskleri artırdığını söyleyerek, "Sünnet sonrası komplikasyon oranı yaklaşık yüzde 1 civarındadır. En sık karşılaşılan sorunlar kanama, enfeksiyon ve hatalı sünnet uygulamalarıdır. Bu nedenle işlemin mutlaka uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir" dedi.

"Bazı çocuklarda sünnet ertelenebiliyor"

Doğuştan genital bölge anomalisi bulunan çocuklarda sünnetin her zaman uygun olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, bazı cerrahi düzeltmeler sırasında sünnet derisinin kullanılabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Selami Sözübir, "Bu nedenle sünnet öncesinde çocuğun mutlaka bir çocuk cerrahı veya çocuk üroloğu tarafından değerlendirilmesi gerekir. Basit görünen bazı anomaliler ileride yapılacak ameliyatlar açısından büyük önem taşıyabilir" diye konuştu.

"Sünnet sonrası yaşam hızla normale dönüyor"

Gelişen cerrahi teknikler sayesinde sünnet sonrası bakım sürecinin oldukça kolaylaştığını ifade eden Sözübir, ailelerin çoğu zaman özel bir bakım yapmak zorunda kalmadığını belirterek şöyle devam etti: "Günümüzde sünnet sonrasında ciddi ağrı problemleri yaşamıyoruz. Ağır pansuman uygulamalarına da ihtiyaç kalmadı. Hekimin birkaç gün sonra yapacağı kontrol ve pansuman ile evde kullanılacak ağrı kesiciler çoğu zaman yeterli olmaktadır. Özellikle yenidoğan ve erken çocukluk döneminde yapılan sünnetlerden sonra çocuk günlük yaşamına hızla dönebilmektedir" dedi.

Sünnet sonrasında çocukların ortalama dört gün sonra banyo yapabileceğini belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, normal şartlarda ateş görülmesinin beklenmediğini, idrar yaparken ağrının da genellikle yaşanmadığını ifade etti.

Bebeklerde sünnet sonrasında bez kullanımının rahatlıkla sürdürülebileceğini söyleyen Sözübir, "Bez hem koruyucu bir bariyer görevi görüyor hem de pansuman açısından avantaj sağlıyor. Bu nedenle sünnet sonrası bez kullanımında herhangi bir sakınca bulunmuyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı