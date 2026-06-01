Haberler

Paramedik öğrencileri MediRalli'de derece kazandı

Paramedik öğrencileri MediRalli'de derece kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, Çanakkale'de düzenlenen V. MediRalli yarışmasında triyaj etabında birinci, genel klasmanda üçüncü oldu.

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Çanakkale'de düzenlenen 'V. MediRalli' yarışmasında etap birinciliği ve genel klasman üçüncülüğü elde etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı akademisyenleri ve öğrencileri, 'V. MediRalli & IX. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu'na katıldı. Program çerçevesinde gerçekleştirilen MediRalli yarışmasında SUBÜ öğrencileri çeşitli kategorilerde derece elde etti. Beş farklı etaptan oluşan yarışmada, MediRalli'ye İlk ve Acil Yardım Programı olarak ilk kez katılan SUBÜ ekibi Triyaj Etabı'nda birincilik kazandı. Bilgi Yarışması etabında öğrencilerden Fatma Eser birinci, Rümeysa Gül ise üçüncü oldu. Genel klasmanda üniversiteyi temsil eden ekip üçüncülük derecesi elde ederek kupa ve madalya almaya hak kazandı. Öğrenciler ayrıca bireysel başarıları dolayısıyla çeşitli ödüller aldı. Akademisyenlerden Öğretim Görevlisi Dr. Rümeysa Demir MediRalli Triyaj Etabı'nda, Öğretim Görevlisi Mustafa Demir ise Kardiyak Aciller Etabı'nda hakem olarak görev yaptı. Sempozyum çerçevesinde Öğretim Görevlisi Mustafa Demir, 'Paramedik Eğitiminde +1 Modeli: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda SUBÜ'nün uygulama odaklı eğitim modeli ve paramedik eğitimine yönelik yaklaşımı katılımcılarla paylaşıldı. Paramedik eğitimine yönelik düzenlenen oturumda ise Öğretim Görevlisi Dr. Rümeysa Demir oturum başkanı olarak görev aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

Aldığına alacağına pişman oldu: Fahiş dondurma fiyatı çıldırttı!
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM'de Özgür Özel'e izin çıkacak mı? Kurtulmuş'tan net açıklama
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı

Bir devir sona erdi!