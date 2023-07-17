SSPE Hastalığına Destek İçin Aileler Sağlık Bakan Yardımcısı ile Görüştü

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde yaşayan ve çocukları SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastası olan aileler, Ankara'ya gelerek, hastalığın tedavisine yönelik çalışmalara destek verilmesi talebiyle Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile görüştü. Kızamık virüsünün yol açtığı ölümcül bir sinir sistemi hastalığı olan SSPE hastalığına yakalanan çocukların aileleri, hastalık hakkında gerekli çalışmaların yapılması ve ailelere destek verilmesi için Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde yaşayan ve çocukları SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastası olan aileler, Ankara'ya gelerek, hastalığın tedavisine yönelik çalışmalara destek verilmesi talebiyle Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile görüştü.

Kızamık virüsünün yol açtığı ölümcül bir sinir sistemi hastalığı olan SSPE hastalığına yakalanan çocukların aileleri, hastalık hakkında gerekli çalışmaların yapılması ve ailelere destek verilmesi için Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Aileler, 'İmdat, sesimizi duyan var mı?' ve 'SSPE hastalığına çare istiyoruz' yazılı dövizlerle bakanlık önünde toplanarak, yetkililer ile görüşme talep etti. Taleplerine olumlu yanıt alan aileler, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile görüştü. Görüşme sonrası aileler adına açıklama yapan SSPE Derneği Başkanı İslam Çoruh, SSPE'nin özellikle çocuklarda, nadir de olsa yetişkinlerde görüldüğünü ve Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye'de 2 bin SSPE hastası olduğunu söyledi.

Çoruh ayrıca, geçen hafta bu hastalık nedeniyle 6 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu acının tarifi yok. Düşünün ki 15 yaşına kadar hiçbir şeyi olmayan çocuklarımız, 3 ay içinde yatalak oluyorlar. Nöroloji doktorlarına götürdüğümüz zaman, '6 ay yaşar yaşamaz, eve götürün' diyorlar. Fakat bizim 15 senedir yaşayan hastalarımız var. Bu süreçte bir çalışma olsaydı bu çocuklarımız ayağa kalkabilirdi. En önemli şeylerden biri de aşı. Aşı yaptırmayan her aile kızamık salgınına davetiye çıkarmaktadır. Aşıların bütün çocuklara yapılması ve kontrollerinin sağlanması gerekmektedir. Aşı karşıtlığını yıkmamız gerekiyor. Eğer senin çocuğun aşı olmuyorsa benim çocuğuma bulaştırır" ifadelerini kullandı.